詩人吳晟：公部門辦跨年 媚俗、綜藝化

2017-12-25 17:08

〔記者顏宏駿、陳冠備／彰化報導〕又到年終跨年，每年此時，各級政府無不卯足全力舉辦「跨年晚會」，順便宣揚政蹟，但詩人、總統府資政吳晟直指，近年政府帶頭舉辦的「跨年晚會」有媚俗、綜藝化的趨勢，節目沒有在地文化涵養以及文化自覺，綜藝化成為晚會最大的賣點，而民間積非成是，把邀請的明星夠不夠大咖、人氣多不多，視為晚會成功與否的指標。

吳晟強調，他不是反對跨年晚會，而是晚會的內容可以更「深化」，畢竟這是由公部門舉辦，可以藉由節目的創意「找回土地的根」，擴大民眾的參與，音樂、歌唱、舞蹈也能「接地氣」，政府可以把跨年晚會視為一項「年度文化工程」，而非透過傳播公司或電視台，找來幾名大咖影歌星，招攬觀眾，聽歌、跳舞，最後大家「小確幸倒數一下」，這就是台灣跨年即景。

吳晟表示，「綜藝化的跨年晚會」讓民間企業去做，，但公部門舉辦，就有更「深層」的考量，無奈這幾年各級政府大家「一窩蜂」都在辦跨年，結果大家都仿效民間的「綜藝化跨年」，小縣市經費少，卡司如何跟六都比，選民「積非成是」，把「影歌星夠不大咖」、「人多不多」成為評斷晚會良窳的標準。大家難道都不會想「納稅人的錢這麼花掉，對不對」，當大家5、4、3、2、1，完了，活動究竟留下什麼？上百萬甚至千萬這樣一晚花掉，有意義嗎？