歲末年終 美麗有約協會濟貧 溪洲國小拜訪獨老

2017-12-25 17:40

〔記者詹士弘／雲林報導〕歲末年終，美麗有約熱心協會募集物資，協助林內鄉300邊緣戶，讓他們好過年；溪洲國小學生沒有等待耶誕老公公的禮物，而是寒冬送暖，服務獨居長輩。

成立已3年的美麗有約協會，今天送出300份的民生物資，協助以林內為主的弱勢家庭，包括九芎國小學生的14份，總幹事曾富春表示，協會幫忙的邊緣戶，都是會員從社區中一家一家找出來的，除了提供民生物資外，也會視其經濟狀況，提供現金協助。

溪洲國小的小朋友今天走出校園，關懷華山基金會照顧的弱勢獨居老人，小朋友吹笛子、唱歌及簡易清掃老人住所，並送給長輩們溫暖的毯子及毛帽。

「你們真的很好，謝謝你們！」獨居在簡陋屋裡的張阿公看到那麼多小朋友來關懷，感動地流下眼淚。

華山基金會斗六站長蔡恂恂表示，目前斗六站服務的弱勢獨居長輩約有70人，屬於法規無法可協助的邊緣戶，除了每月關心也積極跟在地學校機關合作辦理敬老宣導、關懷訪視等活動，希望可以結合更多在地資源來關心在地弱勢長輩。

蔡恂恂說，年關將近，華山基金會也發起募集年菜送給獨居長輩的活動，每份600元的年菜透過華山基金會發送到獨居長輩的家中，還包含了年後送元宵給長輩，讓愛不因年假中斷。愛心專線：05-5518905蔡站長。劃撥帳號：22573817 戶名:華山基金會（備註：107年菜斗六站）