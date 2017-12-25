溪州可愛動物園區解約不拆圍籬 居民喊蓋停車場

溪州公園可愛動物教育園區遭到當地鄉民強烈反彈，今日再持抗議旗幟到場表達立場。（記者陳冠備攝）

2017-12-25 19:27

首次上稿 16:27

更新時間 19:27

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣政府原本有意在溪州花博公園旁設置「可愛動物教育園區」，未料引起地方居民強烈反彈，縣府決定從善如流、終止契約，可是時隔多日，建地圍籬仍未拆除，鄉民擔心可能死灰復燃，縣議員李俊諭、溪州鄉代會主席陳冠廷昨日與數十位反對流浪狗收容所溪州自救會成員前往抗議，希望速拆圍籬，改建停車場。

溪州公園可愛動物教育園區佔地1.3公頃，去年12月動工不到3天，就被反對鄉民團團圍住，禁止動工，今年520縣府召開說明會時，還爆發流血衝突，造成反對聲浪加劇，縣府協調未成，11月17日與標商終止契約。

解約至今1個月，園區內苦楝樹結果茂盛，而園區外仍圍著一圈鐵皮，禁止民眾靠近，當地民眾望嘆，圍籬不拆，恐有再起爐灶可能。黃姓鄉民表示，該處原本可供停車，如果設立流浪動物收容所，只會破壞公園環境，影響觀光品質，政府應加快速度，拆掉圍籬，改建停車場。

李俊諭說，彰化縣政府與標商已經正式解約，距離明年春節「花在彰化」活動迫在眉睫，至今圍籬不拆，園區一片雜草叢生，恐影響民眾停車權益。

動保團體：選址要多溝通 執行也要有魄力

彰縣府工務處建築工程科科長陳銘男表示，12月8日已經行文同意終止契約，目前正在與廠商進行工程決算，預計明年1月底前將現有圍籬與措施拆除。

農業處副處長郭至善表示，該處為台糖所有，是為農地，當初是透過農委會專案方式才能蓋「可愛動物教育園區」，現在合約終止，會將此地歸還台糖，如要蓋停車場需變更地目，也要台糖同意，縣府目前無經費與規劃於溪州公園旁再蓋停車場。

台灣防止虐待動物協會研究專員邱于軒說，此處是否蓋停車場，協會並沒意見，但期許彰化縣政府未來選址前一定要跟居民多溝通，避免污名化與衝突事件再發生，也要有魄力去執行。

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