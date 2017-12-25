台鐵明年預計減虧近6億 全力推服務

2017-12-25 09:46

〔記者陳宜加／台北報導〕立法院今天審查台鐵預算，根據台鐵報告，明年總收入預計有283億5339萬餘元，主要來自客運收入增加4444.6萬元、國定古蹟台北機廠租賃收入增加10億7015萬元，政府補助、貨運服務收入也將增加，預計虧損28億9120萬餘元。

台鐵指出，支出主要來自於用人費用因一例一休政策、營運獎金併入專業加給並新增危險職務津貼等，支出增加9億餘元，折舊與攤銷成本也因花東電氣化等財產辦理入帳，較今年增加3億餘元，但已較今年預計34億虧損減虧近6億元。

台鐵明年專案計畫包括進行中的高雄機廠遷建計畫、鐵路行車安全改善六年計劃、台鐵整體購置及汰換車輛計畫、票務系統整合再造計畫、台鐵電務智慧化提升計畫等，新興計畫有高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁、集集支線基礎設施改善計畫。

交通部長賀陳旦表示，台鐵扮演環島陸路運輸骨幹功能，提供安全穩定服務，在多元競爭市場中，將運務、票務、電務智慧化，因應民眾期待；同時前瞻基礎建設中，部分路段將高鐵、台鐵連結成網，以及改善集集支線等，發展觀光。

此外，他指出，台鐵相關事業資產多元發展下，擴大附屬事業商機，讓台鐵除了運輸本業，關聯事業也成為雙核心，以企業治理為前提，勞資和諧做好服務。

台鐵局長鹿潔身表示，主要方針以永續發展為目標，全力提升鐵路服務與環境績效，強化西部幹線都會運輸與東幹線城際及跨線運輸服務、開拓多角化附業發展、全力推動資產活化開創財源、釐清鐵路成本與財務責任並扶植鐵路運輸產業。

營運管理方面，他指出，台鐵將推動「無縫運輸」，結合客運、公車、捷運、高鐵，進行票證、班次資訊、場站、營運整合，建構多元便捷服務；同時持續辦理票務系統整合再造計畫，優化票務資訊流程與效能，解決尖峰訂票瓶頸。

他指出，票務系統將導入雲端技術收益式管理概念，建置新一代票務資訊系統，透過流程面創新服務，簡化購票流程並支援彈性化行銷策略，滿足旅客需求。

安全技術方面，台鐵將持續購置與汰換營運車輛，並簡化車種提升服務品質；持續辦理高雄機廠遷建計畫，提升車輛維修技術與品質，以及鐵路行車安全改善計畫，藉由軟硬體升級，輔以科技化與智慧化，加強運輸效率，擴大服務範圍。

立法院今天審查台鐵預算，台鐵局長鹿潔身表示，運輸本業以客運為主，持續推動西部幹線都會通勤與中短途運輸服務，強化東部幹線及跨線長途運輸服務，明年客運目標運量達114億9071萬延人公里，成長約2.3％；貨運減約17.4％。

他指出，台鐵明年將持續推動西部捷運化通勤運輸服務，配合台中高架化第二階段工程、高雄地下化工程，將有通勤捷運化車站陸續啟用，屆時將進行列車時刻調整，並持續強化與高鐵與其他運具間的轉乘接駁，並維持連假增班疏運計畫。

台鐵也將藉由與外國鐵道公司友好締結，增加國際能見度，並以多元行銷方式拓展鐵道觀光，例如發行紀念套票、互換列車塗裝、鐵路便當節、國際集章活動、雙方一日券互換或兌換優惠券與觀光護照等行銷活動，吸引外國旅客搭乘台鐵。