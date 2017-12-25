乾冷髒空氣壟罩全台 彭啟明：今天中午影響最劇

乾冷髒空氣壟罩全台，彭啟明指出，這波髒空氣影響最高峰的時間，預計是在今天中午前後時間。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-12-25 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕週末假日雖然天氣穩定，但因西半部擴散不佳，許多地方空氣品質都明顯轉差，雖然有小區域的境外空氣移入，但還是以本地汙染物為主，昨（24日）晚起，冷髒空氣移入，連東部空品都亮「橘燈」，今（25日）是這波境外汙染影響最嚴重的時候，民眾務必減少在戶外活動的時間。

氣象達人彭啟明在臉書表示，各地都受到這波乾冷髒空氣，連宜蘭花蓮都到達敏感族群不健康等級，台東到恆春雖然還是正常「黃燈」，汙染物濃度也明顯偏高，全台幾近淪陷；彭啟明呼籲民眾務必要減少在戶外活動的時間，呼吸道敏感的人，更要注意身體健康及細緻的變化。

彭啟明指出，這波髒空氣影響最高峰的時間，預計是在今天中午前後時間，之後會緩慢遞減，影響時間恐還要一兩天，中南部地區因大氣較為穩定及本地汙染，部分區域空汙可能會持續一段時間。

在天氣部分，今晨最低溫約14至16度左右，不過白天回溫相當有限，天氣明顯陰沉，能感受到涼意，明（26日）開始緩慢回溫，到週四、五（28、29日）前都是溫暖舒適的天氣；週末跨年可能有波冷空氣南下，因預報時間仍遠，冷空氣強度還有變動空間，但預期威力不會太強。