連東部空氣都惡化…冷氣團夾帶境外空污來襲

氣象專家吳德榮說，今晨4時的監測資料顯示，「連外島、北海岸及東半部的空氣品質也惡化了」。圖為北市象山觀景台看市區。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-12-25 08:44

〔即時新聞／綜合報導〕今天受大陸冷氣團挾帶境外污染物影響，台灣雲嘉南局部地區空氣品質因揚塵現象達紅色警示。氣象專家吳德榮表示，今晨4時的監測資料顯示，「連外島、北海岸及東半部的空氣品質也惡化了」。

環保署《空氣品質監測網》指出，由於大陸冷氣團挾帶境外污染物影響，台灣西半部為橘色提醒，雲嘉南局部地區因揚塵現象達紅色警示，金門馬祖及高屏地區為紅色警示，其他普通至良好，指標污染物為細懸浮微粒。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」表示，前（23日）晚至昨（24日）上午西半部大範圍嚴重空汙籠罩，是屬於「本土污染」。昨下午東北季風才挾帶「境外污染物」來襲，吳說：「很諷刺的『境外污染物』，在開始移入時，因其濃度低於本已存在的空汙，混合作用反而使中部以北的空汙獲得改善」。

吳德榮表示，今（25日）晨4時監測資料顯示，外島、北海岸及東半部的空氣品質惡化，是大範圍境外移入空污的明證。吳德榮認為，空汙預報不能僅是在追蹤境外污染物，本土所製造的污染及大氣的擴散條件才更為關鍵。