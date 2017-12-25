12/25 各報重點新聞一覽

2017-12-25 06:30

自由時報

辜嚴運作潘維剛接任失敗 雷倩當選婦聯會主委

內政部、黨產會、婦聯會三方協商上週五破局，內政部立即撤換婦聯會主委辜嚴倬雲、副主委葉金鳳，並要求十日內完成改選，婦聯會昨召開臨時常委會議進行改選，新主委由前國民黨立委、婦聯會常委雷倩接任。

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聽力測驗放錯播放帶 多益2.4萬人被迫停考

多益考生昨投訴本報，指多益考試的題目播放帶和試題本內容不符，考試被迫臨時取消，全國四十三個考場、兩萬四千多名考生受影響。多益測驗台灣代理忠欣公司表示，補救措施將在今早十點於官網公布。據悉將會儘快改期補考，也將接受全額退還報名費，對考生交通費也可能提供補償。

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情牽萬里 出養兄弟在美奇蹟團圓

飛越一萬兩千公里的親情，是今年最暖心的耶誕禮物！新竹市政府社工克服重重困難，讓一對從未相見的小兄弟，在美國奇蹟團圓，完成不可能的任務！

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蘋果日報

多益英檢900分 薪資可高5千元

國人常考英檢測驗中，以美國多益測驗、台灣全民英檢較廣泛用於職場，至於美國的托福測驗（TOEFL）、英國雅思（IELTS）多用於留學。人力業者預估，隨國際化發展，採計英檢的企業將增多，若多益考900分以上，和條件類似、無英檢證明的求職者相比，薪資可能多5千元。

執勤17小時 疲警「被耍」轟高層

勞團前天上街頭陳抗，活動結束後仍有民眾滯留，最後演變成市區大亂竄，癱瘓交通，基層警員抱怨，本該早點解散這票群眾，卻讓其流竄，將戰場拉大，害3000警力疲於奔命，痛斥北市警局長陳嘉昌及警署高層領導無方，「用台中經驗處理台北陳抗！」台北市長柯文哲昨前往市警局召開檢討會議，要求面對陳抗活動時，中央與地方須釐清權責。

聯合報

雷倩當選婦聯會主委 辜嚴倬雲：不做不正當轉型正義幫兇

婦聯會拒簽行政契約，內政部上周五開鍘撤免婦聯會主委辜嚴悼雲，婦聯會昨天召開臨時常委會改選新主委，辜嚴倬雲同步發表聲明強調，政府可粗暴地拿走頭銜和金錢，拿不走的是正義和勇氣，婦聯會可以被解散，解散不了的是良知和歷史。婦聯會絕不做不正當轉型正義的幫凶。

蔡總統談基本工資：我夢想的數字是3萬

國內薪資偏低，引發年輕族群不滿，蔡英文總統昨與財經媒體茶敘時提到台灣起薪偏低，必須慢慢拉高最低工資（基本工資），從長照著手可產生人力需求，拉動薪資，而她的最低工資夢想數字是「三萬元」。

中國時報

第一個取消的前瞻計畫！育兒百寶箱 喊卡

衛福部為解決少子化問題，規畫的前瞻計畫之一的3年6億元育兒百寶箱計畫，確定喊卡！衛福部昨表示，因各界有不同意見，明年已經編列的2億元育兒百寶箱經費，其中的4000萬元將移為各縣市少子化計畫之用，剩下1.6億元將繳回國庫，成為第一個喊停的前瞻計畫。

央行總裁換人 雙率政策不會U型反轉

中央銀行總裁彭淮南任期即將在明年2月25日屆滿，蔡英文總統昨天說：「自己也不習慣央行總裁不姓彭」，她說，「未來不論（總裁）接班人是誰，台灣的匯率、利率政策都不可能出現U型反轉。」