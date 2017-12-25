西半部空氣很糟！今低溫下探13度 明白天漸回溫

今天夜晚、清晨中部以北及東北部低溫將下探13至15度。（資料照，記者方賓照攝）

2017-12-25 06:21

〔即時新聞／綜合報導〕這波冷空氣在今天（25日）強度會達到大陸冷氣團的等級，夜晚、清晨中部以北及東北部低溫將下探13至15度，其他地區也僅16、17度；高溫方面，北部及東北部約16至18度，花、東約19至21度，中南部約26至25度，日夜溫差較大。

中央氣象局預測，今天降雨方面，僅東半部地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。空氣品質部分，今天大陸冷氣團挾帶境外污染物影響，台灣西半部為橘色提醒，雲嘉南局部地區因揚塵現象達紅色警示，金門馬祖及高屏地區為紅色警示，其他普通至良好，指標污染物為細懸浮微粒。

氣象局提醒，今晚起台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有8至10級強陣風，沿海並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

明天清晨仍受大陸冷氣團的影響，中部以北、東北部低溫約13、14度，其他地區約16、17度；白天起冷氣團將減弱，溫度明顯回升。水氣方面則不是太多，只有在東半部地區、北部山區有零星短暫雨。週三到週六將受東北季風影響，迎風面水氣稍增加，東半部及北部有局部短暫雨的可能，北台灣偏涼，中南部日夜溫差大。

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今天僅東半部地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）