網路平台超暖心！ 20年山區巡迴醫療車終可換新

泰雅原民醫師高揚威（右2）順利完成募款，明年初可望把這輛用了近20年的巡迴醫療車汰舊換新。（記者李容萍攝）

2017-12-25 00:07

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區泰雅原民醫師高揚威深耕原鄉部落醫療30多年，守護部落居民健康，甫獲得第27屆醫療奉獻獎肯定，最近他在flyingV群眾募資平台，以「偏遠部落醫療《讓距離不再是距離》 讓愛走更遠，巡診車募資計劃」提案，提前14天集資達成超過250萬元的目標，明年可望把這輛用了近20年因山地彎路、路線輾轉、坑漥路段耗損的巡迴醫療車汰舊換新。

復興區住籍人口有1萬1000人，概分為前山7村後山3村，後山3村除下巴陵醫療站沒有任何醫療院所，極需巡迴醫療服務，補足醫療真空；公費醫師制度出身的高揚威，白天在診所看，下午2、3點過後就由司機賴文明開著這輛車身泛白字樣寫著「高揚威家醫科診所巡迴醫療車」上山到部落服務，同行的還有賴的行政護佐妻子曾秀花和藥師陳怡君。

因為投入山區巡回醫療服務和居家醫療照護行列，近20年醫療車穿梭山區部落累計已開了45萬公里，到部落幫獨居長者換藥、給藥，因醫療車過度老舊、經常故障很困擾，曾經發生車門掉落，後車門掀起藥品散落一地的窘境，為了診所員工安全，高揚威11月在網路flyingV群眾募資平台展開募資。

高揚威說，很多人認為團隊成員冒著雨吹日曬雨淋、甚至落石也要辛苦巡診，做居家醫療更是公益事，他很感謝能依合法募資平台，順利集眾人小額捐款募款汰舊換車，能讓巡診得以長久持續，也讓偏遠山區部落少有的醫療照護，不會再因為老舊車的故障而中斷。