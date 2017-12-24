北台南家扶青年辦桌 感謝生命中的貴人

2017-12-24 22:03

〔記者楊金城／台南報導〕13位參與北台南家扶中心自立生活方案的青少年，今天以辦桌方式向寄養家庭、家扶社工表達內心的感恩，看到家扶青年用心準備食材和料理，出席來賓高興的說：家扶生年真的長大了。

北台南家扶寄養督導黃如芳說，北台南家扶受市府委託承辦寄養服務已逾28年，安置逾700名兒少，但也發現少部份孩子返家後的照顧問題令人擔憂，4年前再推出寄養兒少自立生活方案，盼協助返回原生家庭的兒少建構自己獨立的能力。

家扶青少年形容家扶社工提供了「一條龍」的服務，補足了他們對家的渴望，家扶就像是他們的另一個「家」，在社工的陪伴下，透過冒險治療團體、挑戰單車環島等課程，學習遵循自己決定、自己負責的原則和精神，培養獨立生活的能力與增強面對困境的心理能量。

19歲阿文回憶感謝寄養家庭對他的包容和照顧，讓他現在能讀大學。帶領方案的社工蔣素儀說，陪伴少年的過程很辛苦，他們不穩定的特質及未臻成熟的個性，常常在生活中惹出許多麻煩，但也因為真心的陪伴，才能真正解決孩子內在的不平與創傷，才能看到孩子的改變。

13位家扶青年「一起回家」當起總舖師，料理出金瓜米粉、洋蔥炒蛋、馬鈴薯沙拉、法式吐司、牛骨蔬菜湯，感謝幫助他們的生命中貴人。