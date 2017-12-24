平安夜台南北門耶誕燈飾美 5樓高南洋杉變超大耶誕樹

雲嘉南濱海國家風景區管理處前的耶誕燈區，夜景漂亮。（記者楊金城攝）

2017-12-24 21:37

〔記者楊金城／台南報導〕今晚是平安夜，台南北門點亮耶誕氛圍，各燈區夜景迷人，吸引遊客到訪，連學甲警分局北門分駐所1棵樹齡近35年的高大南洋杉也裝飾成1棵超大的耶誕樹，吸引遊客拍照。

北門舉辦白色耶誕節系列活動，迎接耶誕節、跨年，雲嘉南濱海國家風景區管理處與在地的北門嶼長老教會、彝璋文創在北門遊客中心、雲管處廣場及北門嶼教堂，布置耶誕燈飾，遊客中心的「北門口」裝置藝術前也豎立1棵耶誕樹，在耶誕燈飾映照下的北門夜景，十分漂亮，燈區預計點燈一直到明年3月初。

今晚在北門遊客中心還上演療癒系音樂劇「灰姑娘不丟高跟鞋」，雲管處副處長洪肇昌說，12月29日晚上7點半還有導演魏德聖與影迷座談電影欣賞，再來是壓軸的台南跨年首部曲北門井仔腳賞夕陽活動，歡迎遊客來看看不一樣的北門樣貌。

最大1棵耶誕樹是北門分駐所1棵約5層樓高、高約15公尺的南洋杉，樹上和分駐所內外布置耶誕燈飾，十分吸睛，遊客驚呼說：「應該是見過最高最大的1棵耶誕樹。」

學甲警分局在北門所並設立犯罪預防宣導專區，很有創意，設置4面大型反毒、打詐看板，另有Q版警察逮捕人犯的人形立牌讓民眾拍照，民眾上學甲分局官方臉書按「讚」，還可獲贈精美小禮物。

北門遊客中心的「北門口」裝置藝術前也豎立1棵耶誕樹。（記者楊金城攝）

北門嶼教堂布置耶誕燈飾。（記者楊金城攝）