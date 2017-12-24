平安夜掀高潮 萬金耶誕季越晚越熱鬧

萬金耶誕季節今晚掀起活動高潮，由教友扮成聖母瑪莉亞及聖若瑟，乘坐牛車，在神父帶領下繞行萬金村，並前往迎接聖嬰活到聖殿。（記者邱芷柔攝）

2017-12-24 20:40

〔記者邱芷柔／屏東報導〕萬金耶誕季節今晚掀起活動高潮，萬金聖母聖殿延續傳統，晚間8點舉辦迎聖嬰活動，今年迎聖嬰地點在萬金村村長潘安雄家，由教友扮成聖母瑪莉亞及聖若瑟，乘坐牛車，在神父帶領下繞行萬金村，並前往迎接聖嬰到聖殿，今年萬金耶誕季整體遊客量有下滑趨勢，但平安夜越晚越熱鬧，遊行隊伍仍被民眾熱情擁簇。

聖殿教友表示，過去萬金社區燈飾經費由縣府補助支出，今年經費減少，社區中不見燈飾，加上鄰近的吾拉魯茲也舉辦耶誕活動，萬巒鄉公所同時將今年萬金耶誕季活動場域擴展至萬巒吊橋，讓人潮因此分散，但這樣的溫馨氣氛剛剛好。

雖然公所主打不對外招商，但人潮就是錢潮，非政府管轄的街道仍然紛紛出租給攤商，有遊客反映，今年主打溫馨氣氛，但社區中不像過去有耶誕燈飾，讓人有點失望，如果只是想要逛夜市，大可不必大老遠跑到萬金；也有遊客認為，萬金攤商有吃有玩，又能在百年教堂聽草地音樂會，天氣合宜，是南台灣特有的耶誕氛圍。

地方居民表示，今年平安夜人還是蠻多的，但與往年相較，整體人潮約少了三分之二，交通也較往年順暢。