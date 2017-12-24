3年深度旅遊6次台南 日本女插畫家愛上古都

2017-12-24 20:37

〔記者王俊忠／台南報導〕日本女插畫家佐佐木千繪，今天在台南市台日友好交流協會發表出版以台南為主題的旅遊插畫式導覽書《LOVE 台南》，文中充滿童趣與豐富色彩的繪畫技法，讓日本朋友、對日文及插畫有興趣的台灣朋友，可從她簡單易讀的日文書寫及插畫了解台南的歷史、文化及美食。

這是繼南市親善大使一青妙小姐的著作《我的台南》之後第2本有關台南的主題書，此書出版堪稱「台南旅遊雙璧」，色彩豐富、資訊完整又充滿在地風情的《LOVE 台南》，相信會帶動另一波日本觀光客到台南自助小旅行的風潮。

佐佐木千繪新書發表茶會由南市台日友好交流協會主辦，協會理事長郭貞慧款待來參與新書發表會的來賓，表千家青嵐會台灣支部陳瓊華老師也以立禮式茶席帶領台南教室學員一起招待來賓。

台南夙有 「台灣的日本京都」暱稱，佐佐木千繪此次出版書籍也有此副標題。佐佐木千繪表示，她20年前就來過台灣了，只是都只待在台北，起初覺得台北跟東京一樣很熱鬧，如何找好吃的，只要看排隊最長的隊伍就知道。10年前，再帶丈夫與女兒到台北玩。

佐佐木對台、日兩地生活習性差距有深刻印象，她說，在日本如果晚上帶小朋友外出一起遊玩，總會被其他日本人責備；但在台北逛夜市，可常看到台灣家長帶小朋友一起遊逛，感覺在台北很輕鬆自由。

3年前想到接下來可到台灣那裡看看呢？佐佐木說，友人介紹她可到台南，到台南之前，她調查很多資料，多是有關台北的，台南資料很少，2014年一青妙出版「我的台南山崎兄妹的台南帖」，專門介紹台南，讓她非常高興。

佐佐木說，3年前第一次到台南的印象，覺得這是在台灣嗎？她很喜歡以前古老的建築物，在台南遇到很多老爺爺都非常親切，非常意外台南的氛圍與人們都很親切，孩子都遊玩的很開心，這3年期間，她到過台南6次，每次都停留一至兩週深度旅遊，也為此衍生想將台南好吃、好玩、充滿歷史文化的古都，用簡單圖繪書畫方式呈現她在台南的親身體驗，更希望藉這本繪本式旅遊導覽書傳達她愛台南的心意。