洗車兼改運！東港迎王氣氛熱 加油站「入龍喉出虎口」

整間加油站滿滿迎王風，王爺在迷你加油站旁象徵為你「加油」。（記者陳彥廷攝）

2017-12-24 20:49

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國家無形文化資產「東港迎王平安祭典」總在前1年東隆宮溫王爺聖誕後信眾引頸期盼開始倒數，東港鎮也會開始出現濃濃的迎王味，明年戊戌正科的大總理許振生帶頭改造自己加油站的「洗車大學」，現在洗車得「入龍喉、出虎口」；許振生笑說，這是「洗車兼改運保平安」，今天落成，是非常吸睛。

3年1科的東港迎王是地方最重要的信仰，本科將於明年農曆9月20日到27日舉辦，而溫王爺上週聖誕，東港鎮內常見前來祝壽的友好宮廟寺壇，東港這個農曆11月是早已揚溢滿滿的迎王氣氛。

許振生去年以399萬9999元標得迎王大總理1職，而為了向溫王祝壽還要活絡地方迎王氣氛，他帶頭先將自己的加油站打造成「迎王地標」，就是希望能和台17線經過的遊客分享迎王的喜悅。

許振生表示，要將迎王形象加進加油站可不是他說了算，他將發想向溫王爺擲筊，溫王爺馬上同意，而台電、中油公司得知這個結合地方信仰的創意也二話不說同意他加進民俗元素；現在他的加油站除了洗車大學外，台電電箱也被打造成迷你加油站，旁邊放著1尊王爺公仔就像王爺為你加油，樑柱屋頂、外牆甚至廁所，都以東港迎王為題，令人耳目一新。

「入龍喉出虎口！」許振生笑說，信徒入廟得從神明的左青龍入、右白虎出，除尊重神明盼祈求平安外，還帶有「出將入相」之意，這種意象造景在台灣其實不少，但用在加油站，相信是全台第1間。

整間加油站現在滿滿的迎王味，許振生歡迎駕駛來加油休息，或是在新年前把車洗乾淨，來洗車還能兼改運保平安，他也有個願望，就是希望將東港人引以為傲的迎王文化推廣到全台，甚至讓國際都了解東港迎王的可貴。