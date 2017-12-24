空品滿江紅霧鎖台灣 屏東喜現大武山輪廓

今天崁頂竟能見到大武山輪廓。（記者陳彥廷翻攝）

2017-12-24 19:53

〔記者陳彥廷／屏東報導〕反常還是天有異象？今天從凌晨開始，全台宛如被莫名怪霧入侵，各地紛傳霧鎖視線事件，空品更是不用說，全台西部從北到南近乎滿江紅，不過奇怪的是，一向被視為空品指標的潮州測站，不僅一整天幾乎未站上警戒橘，甚至連大武山都能依稀目視輪廓，居民直呼「久違了！」。

氣象局主任鄭明典昨天就在臉書預警，指中國霾大舉入侵的氣象條件可能已出現，今晨果然驗證，全台各處都傳出大霧導致視線不佳的情形，但以往因地形擴散條件不佳的潮州，今天一整天的測站顏色大多僅在「普通黃」間游移，反常未淪全台最差，甚至可說是前段班。

崁頂鄉今天抬頭仰望全天可見藍天，甚至有鄉民在潮州崁頂交界的省道台1線處，驚喜發現每到冬天就被大霾封鎖的大武山，竟然能辨別出雲和霧的區別，山巒輪廓喜現，也讓鄉民趕緊對久違的大武山拍下留念照。

據windyty和氣象局風向，潮州鎮整日接近無風，主要風向直接在台灣海峽往南吹加上來自東北的落山風，而不是吹往大武山旁，推判就是今日潮州空品尚可的原因；1位居民說，今天就是潮州為空污「無妄之災」的最佳證明日子，對以農業為主的屏東來說，這種空污程度非常諷刺。

不過環保署今天指出，傍晚開始，冷氣團再度挾帶境外的空污物到台灣，北部首當其衝，全台也可能受影響致空品再下滑。