新一波冷空氣報到 最低溫13度 西部空品不良

這波冷空氣挾帶境外汙染源，明天全台多地空汙嚴重，空氣指標達到紅色、橘色警戒等級。（記者張嘉明攝）

2017-12-24 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕受到新一波南下冷空氣影響，明天（25）各地氣溫驟降，北部、東部低溫下探至13度，其他地區約16度。因這波冷空氣挾帶境外汙染源，明天全台多地空汙嚴重，空氣指標達到紅色、橘色警戒等級。

據中央氣象局預報，受到東北季風增強影響，今（24）晚各地入夜轉涼，且這波冷空氣明天（25）將達到大陸冷氣團等級，各地氣溫將轉為涼冷，北部、東部地區早晚低溫將下探13至15度，其他地區僅16、17度；各地高溫也大幅下降，北部、東北部地區約16至18度；花東地區約19至21度，中南部地區約23至25度。中南部日夜溫差大，請民眾留意溫度變化，並增添衣物保暖。

降雨方面，因這波冷空氣偏乾，水氣不多，迎風面的東半部及北部山區偶有短暫陣雨；中南部地區則為多雲到晴的型態，但日夜溫差仍大，請民眾隨時注意氣溫變化，增減衣物。

空氣品質方面，明天全台各地及外島地區受擴散條件不良影響，雲嘉南、高屏、馬祖、金門地區，呈紅色提醒；北北基、竹苗、中部、澎湖地區，呈橘色提醒；宜蘭地區，呈普通提醒；花東地區，呈良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

隨著東北季風增強影響，今晚至明天，台南以北、東半部地區（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區，容易出現9至10級強陣風，提醒民眾前往海邊活動，請注意安全。