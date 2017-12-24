雲林耶誕YA 捐發票送溫馨

雲林縣政府「愛‧分享」活動陪伴民眾歡度耶誕。（記者廖淑玲攝）

2017-12-24 19:39

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣政府「愛‧分享」，今晚在斗六市民生南路柚子公園邀請超級星光大道星光傳奇賽冠軍閻奕格、LED水鼓舞等團體演出，還有捐發票抽液晶電視及手機等大獎，陪民眾度過熱鬧又溫馨的耶誕夜。

斗六柚子公園今年很耶誕，設置有麋鹿森林、橇來幸福、這廂有禮3大燈區點燈，讓柚子公園充滿濃濃耶誕氣氛。

今晚更集大成，民眾只要捐出3張11、12月的發票，就可兌換一張抽獎券，獎品非常豐盛，所募集的發票將捐贈一心育幼院，還有現場擺攤義賣捐贈雲林家扶中心，讓愛分享更多需要的人。

晚會包括LED水鼓舞、彩色樂團、夢幻甜心LED特技音樂劇及閻奕格等演出，陪伴民眾歡度耶誕，加上抽出的獎項有Iphone8手機、液晶大電視、微波爐等大獎，及熱門波波球免費贈送，氣氛熱絡。

雲林縣長李進勇表示，愛就是要分享，希望藉由耶誕節系列活動，讓縣民體驗不同的耶誕節，也把愛分送更需要的人，李進勇更預告還有跨年3部曲，從12月31日箔子寮song夕陽、劍湖山世界2018跨年晚會以及1月1日西螺大橋迎晨曦，活動內容精采豐富，歡迎大家共襄盛舉，為2017劃下完美句點並迎接燦爛的2018。

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