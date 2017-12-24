寶來浦來溪頭社戰道步道啟用 俯瞰六龜絕美景致

2017-12-24 19:30

〔記者蘇福男／六龜報導〕高雄市六龜寶來花賞溫泉公園熱鬧開張，附近的浦來溪頭社戰道步道也正式啟用，交通部觀光局茂林國家風景區管理處今天舉辦「山城踏步走、親青野餐趣」活動，揭開全新的浦來溪頭社戰道神秘面紗，寒冬步道沿途可欣賞梅花綻放，俯瞰六龜絕美景致。

茂管處表示，浦來溪頭社戰道全長約3公里，海拔僅約450至500公尺，步行時間約1小時，戰道是日治時期日人為控制和消滅原住民激烈的抗日行動，沿著美瓏山稜線而修築的道路，目的是將原料運送至寶來峰頂，以便興建美瓏山砲台，而成為浦來溪頭社戰道的前身。

戰道沿途坡度起伏不大，走累了，還可以在簡易的座椅上休息，是條老少咸宜的大眾健行路線，步道在主要芒果果園內，為保有原始原貌，以自然工法施工，沿途有竹林、相思林、百里香、梅園等，植物生態極為豐富，是浦來溪頭社戰道步道一大特色。

由梅林小徑通往山稜線，可居高俯瞰寶來溪、荖濃溪匯流的景緻，視野遼闊，站在稜線上，往北可遠眺「囉囉埔」和「獨角青牛」火山枕狀熔岩地形，朝西南則能看到妙通寺，東邊有七里相思林，西端是溫泉區全景，寬闊的視野，令人心曠神怡。

今天的「山城踏步走、親青野餐趣」健走，全程約4公里，從花賞溫泉公園出發，沿途風光明媚，壯麗山河景盡收眼簾，為增加挑戰分為2路線，挑戰組沿途得經過最原始的樹林和原始步道攀爬，家庭組則走較平坦的步道，兩路線終點直達六龜三叉工坊，今天上午寶來地區陽光普照，吸引不少民眾扶老攜幼外出踏青、健走。