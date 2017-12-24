美濃白玉蘿蔔減產3成 價格比去年上漲7成

美濃白玉蘿蔔今年減產3成，價格比去年上漲近7成。（記者陳文嬋攝）

2017-12-24 19:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市美濃白玉蘿蔔今年受豪雨影響減產3成，價格卻比去年上漲近7成，市府農業局今舉辦拔蘿蔔受歡迎，百名大小農夫扮成耶誕老人，穿梭Mini農田拔蘿蔔，場面熱鬧滾滾。

農業局與美濃農會連續7年推出「白玉蘿蔔股東會」，網路開放企業與民眾認股秒殺，更掀起拔蘿蔔熱潮，每年創造至少3億元經濟產值，躍升為「土中生白玉，地內出黃金」明星產業。

農業局表示，美濃白玉蘿蔔今年種植面積240公頃，10月種植初期深受豪雨影響，造成許多農田受損嚴重，市府獲悉立馬於當月下旬，啟動現金救助機制。

部分農友重新種植白玉蘿蔔，但造成產期延後，整體產量更減少3成，價格呈現量少價揚，目前每斤約30元，相較去年每斤20元，價格上揚近7成。

農業局今年輔導農民取得全國第一張白玉蘿蔔產銷履歷證書，近來更推廣「食農教育」，今於蓮池潭旁Mini農田舉辦拔蘿蔔，百名民眾變身大、小農夫，裝扮成為耶誕老人，穿梭田間拔蘿蔔，也採蕃茄、挖地瓜及摘玉米。

學童一同合作扛著豐收蔬果，協助農民到微風市集販售，耶誕小農夫拍賣功力了得，不到10分鐘全部賣光，完全不輸給農民，現場更DIY自製料理，享用耶誕大餐，提前歡度耶誕節。