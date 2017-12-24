紅糯米乖乖！ 太巴塱部落特產變養生零嘴

紅糯米乖乖地外包裝有特殊設計，卡通乖乖人物換裝變成阿美勇士、阿美公主現身。（記者花孟璟攝）

2017-12-24 18:44

〔記者花孟璟／花蓮報導〕添加紅棗、黑糖的「紅糯米乖乖」好滋補！花蓮太巴塱部落特產有機無毒紅糯米，屬於香米品種，一年只種一期，光豐地區農會和乖乖公司合作生產「紅糯米乖乖」，本週新鮮推出，由出產的光豐農會超市先鋪貨試賣，一包「產地價」30元，明年元旦起，將鋪貨到縣內各農會超市，售價一包35元。

一包售價幾乎是普通乖乖的2倍，這「紅糯米乖乖」有什麼特別之處？記者今天跑到光豐農會超市買來試吃，重量和一般20元乖乖相同，都是52g，售價是35元，和奶油椰子乖乖比較，奶油乖乖比較大顆，但咬起來較多孔隙，紅糯米乖乖一打開包裝，黑糖香氣撲鼻，口感相對扎實，顆粒也比較長型，口味不會太甜膩。

光豐地區農會總幹事林清水說，一般的乖乖是以玉米澱粉製造，「紅糯米乖乖」是純有機紅糯米製做，沒有添加其他澱粉，還加入黑糖、紅棗，成本較高，一箱12包米乖乖，就用掉1公斤的紅糯米，光是米的成本就有100多元，吃起來特別香，售價也比普通乖乖的20元貴，產地農會每包售價30元。

他說，目前採取限量推出，與乖乖公司合作先試做900箱、約10萬包，本週開始在花蓮光豐地區農會超市上架「試水溫」，歡迎消費者多多支持，讓真材實料的紅糯米乖乖可以持續生產，讓更多消費者都能吃到。

台東關山鎮農會今年農曆年以關山米，和乖乖公司合作「關山米乖乖」，半年狂銷24萬包；花蓮光豐地區農會超市，本週也悄悄上市新產品「紅糯米乖乖」。農會推廣部主任張明發說，紅糯米屬於香米品種，植株比一般稻子高、容易倒伏，加上有機栽培不施農藥，照顧不容易，目前主要栽種區集中太巴塱部落，面積約20公頃，每年僅1期稻，且產量也少，每公頃只產約2400公斤，比一般稻米的7000公斤甚至上萬公斤相距甚遠，售價也高。

他說，紅糯米營養價值高，一般都拿來當補品，適合做甜酒釀、甜鹹糯米飯，這次開發新產品「紅糯米乖乖」，包裝也有特別設計，大家熟悉的「乖乖」人物變成阿美勇士、阿美公主，還有收成滿滿的紅糯米，背景是部落圖騰柱及秀姑巒溪長虹橋等花蓮美景，相當有特色。張明發說，消費者如直接向產地農會購買，才有一包30元優惠。

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