ㄚ桃、園哥2歲生日趴粉絲樂翻了

ㄚ桃、園哥兩歲生日趴，與粉絲互動愉快。（記者謝武雄攝）

2017-12-24 18:38

［記者謝武雄／桃園報導］ㄚ桃、園哥2歲了，桃園市府今天在八德區桃園市立兒童美術館舉辦生日趴，會中安排與紛絲相見歡，小朋友更是忙著和ㄚ桃、園哥抱抱及自拍，市長鄭文燦也為它們準備雙層立體翻糖造型蛋糕慶生，並贈送日本專門訂製雨衣作為生日禮物，讓ㄚ桃、園哥參加活動不再怕淋雨，最後鄭文燦和現場小朋友高唱生日快樂歌為ㄚ桃、園哥慶生，也讓現場氣氛HIGH到最高點。

鄭文燦也細數ㄚ桃、園哥這兩年生活點點滴滴，他說，園哥是哥哥是棒球迷，ㄚ桃是妹妹則是客家妹，是由徐千舜所設計，出生於2015年12月28日，「2016台灣燈會」首度擔綱擔任代言人就打響名氣，兩年來出席超過二百場活動，今年十月還到日本拚外交，與宮崎縣吉祥物宮崎犬相見歡，還代表桃園參加全國吉祥物PK戰，不僅拿下第2名，還是網路票選第1名。

他說，明年有許多大活動，包括4月的桃園農業博覽會、9月地景藝術節等，也都需要由ㄚ桃、園哥擔任代言人；此外ㄚ桃、園哥的小粉絲親手繪製生日賀卡245張，經評選挑出10張佳作，讓ㄚ桃、園哥珍藏，鄭文燦也允諾發放市民卡給ㄚ桃、園哥作為員工證，享有市民滿滿的福利。

來自日本姊妹市吉祥物千葉君、鰻成君、青鬼及宮崎犬，台北市熊讚、台中世界花博吉祥物石虎家族、高雄市高通通、高雄熊，Lamigo桃猿隊吉祥物猿氣小子也都拍攝影片為ㄚ桃、園哥慶生。