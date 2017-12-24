體育國手與花蓮小將交流 台北熊讚打氣

台北世大運明星「熊讚」到花蓮用特有活力與豐富的肢體語言幫花蓮體育小選手加油打氣。（記者王錦義攝）

2017-12-24 18:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕許多體育選手出身花蓮，花蓮縣壽豐鄉雲山水民宿「有熊的森林」透過行政院東部聯合服務中心和立法委員蕭美琴協助，今天邀請世大運滑輪溜冰奪牌選手吳東諺、中華男足國手高俊鴻、嚴和生、李建良等四位國手，與花蓮地區美崙國中、三民國中的體育小選手共聚一堂，分享從訓練到奪牌心路歷程，台北世大運明星「熊讚」也到花蓮，用特有活力與豐富的肢體語言幫花蓮體育小選手加油打氣。

世大運滑輪溜冰的選手吳東諺分享他在國家運動中心訓練的心路過程，他說，在世大運中面對屢次對戰均未能克服的世界第一的中國籍選手，在龐大的壓力下，甚至需要尋求心理老師的協助，最後因比賽過程中碰到角標而加秒沒取得最佳成績，但在競速上已經超越對手，這次的經驗，讓他體認到自身不足的地方，這些也將化為養分，成為下次挑戰世界第一的動力。

而同在台電隊的三位中華男足隊的國手高俊鴻、嚴和生、李建良，不僅同為美崙國中畢業，過去都出現在2006年由楊力州、張榮吉兩位導演協力合作拍攝的足球紀錄片《奇蹟的夏天》，現在也同在台電足球隊打拚，將足球變成一生的事業，3人在「熊讚×體育×花蓮」分享會也特別分享了在訓練中，找到自我拼搏的目標，也找到家人的支持與肯定。

行政院東部辦公室執行長許傳盛說，做為觀光大縣的花蓮，其實也是台灣體育界的人材庫，全世界最風靡的運動是足球，而花蓮孕育許多足球好手，未來期待有更多的體育活動、甚至是國家訓練中心可以移轉到好山好水的花蓮來做訓練。蕭美琴則說，希望耶誕佳節中，不止是一個歡樂的日子，也是一個分享的日子，勝利從來不是簡單的，透過這個活動，希望能夠分享怎麼成功，怎麼成為一個國手的經驗。