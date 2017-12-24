印尼單親媽養4子女 樂助癌友走出陰霾

2017-12-24 17:51

［記者黃旭磊／高雄報導］印尼單親媽拉拔子女長大，因丈夫癌逝樂助罹癌病友。

黃春花（54歲）從印尼嫁來台灣，與丈夫生育5名子女，丈夫於民國92年不幸癌逝，治療過程耗盡積蓄，不得已將2女兒送大姑領養，家中還有4名子女，黃春花咬牙苦撐，告訴自己，走一步是一步，「不管如何，一定要跟孩子在一起，生了就要養他們。 」

黃春花回憶，由於語言不通、收入微薄，到學校當廚工並兼差做清潔，三胞胎當時5歲，沒錢買課外讀物，所幸志工送來參考書及課外書籍，放學後參加親子成長班，由志工輔導學業，孩子們總迫不及待地翻閱參考書，努力跟上進度。

莫拉克颱風於民國98年重創南台灣，黃家待重建，黃春花曾提報受災，但堅持自食其力，除了申請獎學金讓孩子上學，婉拒家庭開銷補助。

丈夫癌逝多年，兒女不因窮苦喪志，對黃春花說「我們是幸福的單親家庭」，令她非常感動。

十幾年過去，大女兒今年大學畢業考取國立研究所，弟妹也沒學壞，假日幫做家事，有機會就當志工。黃春花滿懷感謝地說，離家千里，在台沒有親人，感謝高雄志工每個月都來探視，「聽我訴說心事，就像家人般溫暖。」

黃春花對癌友特別照顧，雖要負擔學費與生活費，經濟上沒法捐款，仍鼓勵子女有機會就要付出，陪伴癌症折磨或心靈痛苦患者及家屬，勇敢走出陰霾。