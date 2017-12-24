助身心障認識職場 中市推「營隊職場體驗」

中市勞工局提供「營隊職場體驗」，助身心障礙者認識職場。（圖由勞工局提供）

2017-12-24 17:45

〔記者蘇孟娟／台中報導〕勞工局為協助身心障礙者就業，今年首推「營隊職場體驗」方案，結合19家企業廠商，提供實際的職場體驗與操作，加強身心障礙者對各職類的認知，總計有176人參加，因迴響熱烈，勞工局明年將續推服務。

勞工局為協助身心障礙者就業，勞工局長黃荷婷指出，除了推動支持性就業服務、職業訓練及創業輔導等多管齊下外，今年創新推出「營隊職場體驗」方案，由企業方提供現場實習機會，助身心障礙者對職場有深入了解機會。

勞工局指出，推出的體驗營隊有1日及2日體驗方式，1日體驗以參訪單一廠商為主，2日體驗通常會安排3種不同職類，讓對未來職涯性向尚未確定者，藉由實際走入職場能多看多了解，以利找到適合自己的工作。

勞工局統計，今年共176名參與體驗者中，有55名是身心障礙的高中職學生，不少參與學校老師回饋指出，因學生畢竟在學，極少有職場願意提供實習或是體驗機會讓學生接觸，藉料這項服務，幫助學生提早認識就業職類，有助學生縮短畢業後就業摸索和媒合時間。

黃荷婷指出，配合的業者多會特地暫停原有的工作任務，提供場域給參與的身心障礙者體驗，例如洗旺公司，專為各飯店、SPA館清洗被品、毛巾，負責人王志峰原本就很照顧身心障礙者，公司30名員工中，就有7人是身心障礙者，連情緒不易控制、原本求職四處碰壁的自閉症者也納為員工，提供友善環境，已穩定就業1年多。

這次也參與營隊職場體驗，動員人力全力相挺，到該場體驗有十餘人，特地讓員工一對一教學，讓學員從清洗前的分類，到送進洗衣機清洗烘乾後，再依類整燙摺疊全程體驗，不少身心障礙者感受到成就感，還問可以直到到這裡工作嗎。

黃荷婷說，由於參與者迴響熱烈，預計明年續辦營隊職場體驗，盼更多業者參與，提供職場體驗，幫助更多身心障礙者有更多元的職類體驗，以利銜接職場工作。