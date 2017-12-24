木幹殘枝搭建搭建小木屋 北市客家公園迎平安夜

志工發揮「化腐朽為神奇」的本領，打造出由木幹殘枝搭建的耶誕小木屋。（圖由北市客家文化基金會提供）

2017-12-24 17:38

〔記者周彥妤／台北報導〕今天是耶誕平安夜，台北市客家文化主題公園一早由志工栽植波斯菊和過冬芥菜，下午舉辦洛神花食宴，與遊園的市民分享應景美食，尤其公園內受颱風摧折留下的木幹殘枝，志工發揮「化腐朽為神奇」的本領，打造出富有佳節氣息的溫馨小木屋，活動吸引百人聚集。

北市客委會表示，傳統台灣客家庄都會在二期稻作之後栽種芥菜，它是製作客家鹹菜、酸菜、覆菜（福菜）及梅干菜的主要食材，客家美食通常少不了。此外，為增加美感，志工以種植波斯菊作為這次過冬的綠肥，預計1、2個月後，就有壯觀花海美景供民眾欣賞。

客家公園表示，另有一群志工自組「紅寶石鬥份有限公司」的暱稱團體，自今年8月開始，邀請遊園的市民朋友一起種植洛神葵，志工這兩天把成熟的洛神花採收完畢，今天下午在公園料理洛神花茶、洛神果醬以及西式甜點，與遊客分享自製美食，吸引近百人參與。

此外，公園內受颱風摧折留下的木幹殘枝，經過志工巧手妝點及聖誕紅植栽的襯托，搖身一變成為富有佳節氣息的溫馨小木屋，另有志工在旁舉辦洛神「紅寶食饗宴」，現場熱鬧又溫韾。