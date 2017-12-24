浪漫護城河！風城耶誕燈海成熱門打卡夯景

新竹市浪漫護城河在聖誕燈海的映照下，成了情侶及年輕朋友熱門的打卡夯景，越夜越美麗。（記者洪美秀攝）

2017-12-24 17:29

［記者洪美秀／新竹報導］耶誕節腳步已到，新竹市府在護城河畔點亮近1公里的耶誕燈飾，燈海映照在河面，浪漫又溫馨。白天綠意盎然的親水公園，夜晚蛻變成璀璨燈河，搭配東門城的耶誕樹，越夜越浪漫，近日夜間吸引不少民眾駐足、散步，成了竹市最夯的打卡景點。

近日很多民眾逛東門護城河都發現近1公里的護城河變得很浪漫，搭配河岸的綠樹，加上市府接連舉辦歲末感恩季及耶誕市集，護城河美得吸引很多人拿相機拍照。

新竹市府城銷處表示，適逢耶誕佳節，除在東門城設置耶誕樹，更以耶誕燈飾點亮護城河，並改變既有照明系統，溫暖橘黃燈光搭配水面點點星光，成了浪漫護城河，不少情侶及年輕朋友聚會都相約在此，更成了浪漫的打卡夯景。

「護城河超浪漫！」年輕朋友說，以前護城河步道晚上較暗，最近變得更明亮，冬夜走在護城河別有一番意境。也有在地新竹人帶外地朋友逛護城河親水公園，直說，護城河變得很不一樣，溫馨又浪漫。

城銷處表示，從林森路到世界街護城河兩岸都已裝上耶誕燈飾，全長約850公尺，並改善原有的路燈照明，將護城河畔照明改為溫暖黃色系，同時耶誕燈飾夜間會一直點亮到農曆春節期間，邀請市民來感受幸福城市獨特的佳節氣息。

城銷處表示，市府也會加派人力維護景觀，並種植草花與灌木點綴護城河，由於通往東門城兩處地下道是學生熱舞熱門場域，部分燈具也將更新，提供明亮溫韾環境；另一側牆將會改成黑板，由藝術家進駐創作，值得市民期待。