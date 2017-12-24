隆恩堰魚梯石階浮現 大新竹恐進入一階限水！

新竹地區水情吃緊，供應自來水的隆恩堰和湳雅淨水廠取水口都出現魚梯石階，顯示水位低。（記者洪美秀攝）

2017-12-24 17:30

［記者洪美秀／新竹報導］今年冬天因降雨量不足，大新竹地區寶山與寶二水庫和隆恩堰的水位都下降，連帶影響農民灌溉或種菜所需用水，日前已出現溪中魚蝦暴斃情況，農民更是抱怨，每年這個時候水利會都因歲休斷水，連種菜要澆的水也枯竭，要求水利會至少每週放水一次，讓農民可運用水圳的水種菜澆水。

新竹農田水利會總幹事魏賢堉說，水利會已向各農事小組公告從12月1日到明年2月5日是各灌溉水圳歲休期，將實施斷水，不過今年因降雨量不足已讓部分水圳呈乾枯狀態，缺水狀況較去年嚴重，已向經濟部水利署北區水資源局建議，因應農民要求，在不影響民生用水情況下，能每週提供農民用水一次，疏解水圳乾枯狀況。

新竹市議員曾資程說，前天就接到前溪里發展協會理事長戴淇松通報指隆恩圳前溪大排大魚小魚死一片，經向環保及新竹農田水利會反映，確定是因歲休關閉水源導致魚群死亡，農民抱怨農作物都快死光了，水圳水門還不放水。

新竹市府工務處表示，依據北水局資料，新竹地區因水情不佳，11月11日水情燈號已調整為稍緊綠燈，如持續不降雨，將進入黃燈，屆時會實施第一階段限水，即夜間減壓供水。

工務處說，目前大新竹地區寶山水庫有效蓄水量為392萬噸左右，蓄水量約73%，寶二水庫有效蓄水量為1524萬噸，蓄水量約48%，且有逐漸下降趨勢，隆恩堰的水位也呈枯水期，連魚梯石階裸露，呼籲各機關學校團體及用水大戶，能節約用水。

另市民如需回收水做環境衛生清洗、澆灌花木、及不作食用為原則的回收水使用，可自備裝水容器到新竹市客雅水資源回收中心大門口警衛室登記，即可到南側儲水池取水，或電洽：03-540-0730。

新竹地區水情吃緊，供應自來水的隆恩堰和湳雅淨水廠取水口都出現魚梯石階，顯示水位低。（記者洪美秀攝）

新竹地區水情吃緊，供應自來水的隆恩堰和湳雅淨水廠取水口都出現魚梯石階，顯示水位低。（記者洪美秀攝）