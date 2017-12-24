桃園、觀音空品紅色警戒 桃市啟動應變機制

桃園市區空品出現紅色警戒，市區整天灰濛濛的。（記者謝武雄攝）

2017-12-24 17:22

〔記者謝武雄／桃園報導〕全台受高壓迴流天氣型態影響，造成境外傳輸使得整體空氣品質不佳，桃園市的桃園、觀音測站，今天測出空氣品質指標（AQI）大於150，這是對所有族群都不健康的紅色警戒，桃園市政府立即啟動應變機制，並於環保局成立防制指揮中心，通知各單位、機關進行緊急應變。

環保局表示，AQI指標分為「0~50良好、綠色」、「51~100普通、黃色」、「101~150對敏感族群不減康、橘色」「150~200對所有族群不健康、紅色」「201~300非常不健康、紫色」、「300~500危害、咖啡色」，今天桃園、觀音測站出現紅色警戒，大園、平鎮、龍潭、中壢測站則是橘色警戒。

環保局指出，本次惡化指標污染物為PM2.5，指揮中心已通報排放量前50％工廠加強防制設備操作及檢視是否異常，營建工地部分則通報測站周邊3公里、前30大工地及桃園市前50大工地增加周邊道路灑水頻率，出入口加強車輛輪胎沖洗；另同步通報教育局、交通局、衛生局、台鐵、桃園大眾捷運公司等18個單位，依據權責分工，進行空氣品質不良防護宣導及管制措施。

環保局表示，空品紅色、橘色警示等級將對一般人及敏感族群的健康造成影響，有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，若需外出，建議要配戴口罩，並確實做好防護準備。