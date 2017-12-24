揮別2017 高雄跨年活動多

台灣本島最後一抹夕陽出現在西子灣，圖為去年12月31日的西子灣夕陽。（資料照，記者張忠義攝）

2017-12-24 16:41

〔記者葛祐豪／高雄報導〕再過1星期即將揮別2017年，高雄市今年跨年夜活動多，包括西子灣送夕陽、夢時代跨年派對、義大世界震撼跨年秀、大魯閣跨年演唱會等。

西子灣夕陽是全台十大夕陽美景之一，根據往年經驗，每年12月31日台灣本島最後一抹夕陽，將於傍晚出現在西子灣。

高雄市觀光局長曾姿雯表示，將於12月31日傍晚舉辦西子灣送夕陽活動，透過音樂美食的饗宴，歡送今年最後一抹夕照，歡迎全台民眾於元旦3天連假來高雄遊玩，先到西子灣賞夕陽，晚上再參加夢時代或義大跨年活動。

夢時代跨年派對於晚間7點登場，由胡瓜主持，謝金燕壓軸，要讓觀眾連High6小時，由於往年均吸引數十萬人次參觀，市府呼籲民眾多搭乘捷運、輕軌前往。

義大世界今年則首創雙煙火秀，使用比照加州迪士尼樂園的精品級環保煙火，打造36分鐘迎賓煙火、999秒跨年煙火，預計吸引超過10萬名遊客。

義大世界也整理出近2年網友推薦的6大煙火觀賞點，都在義守大學內，包括綜合教學大樓前的百階梯、科技大樓前平台、理工大樓前、體育館活動中心前、學生宿舍前草皮、大門旁草皮，民眾可先卡好位。

此外，大魯閣草衙道也有一場「2018漫遊星空跨年演唱會」，從晚間7點半起開唱，邀請謝和弦、戴愛玲等歌手。當天下午則有親子跨年瘋派對、星球野餐派對、星球市集等活動。如果不想在跨年夜人擠人，曾姿雯建議可選擇到壽山情人觀景台等熱搜景點，享受絕美夜景的跨年夜。