入冬以來最嚴重霾害 南市環保局：還有一波境外污染物

不少有慢跑習慣的民眾，無視這波霾害的危害，在毫無防護措施下，照跑不誤。（記者蔡文居攝）

2017-12-24 16:23

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市空氣品質指標（AQI）已連兩天達到「紅害」不良等級，今天從凌晨一直到下午，一整天空氣品質都遭透了，下午還一度躍居全國最糟，這也是今年入冬以來最嚴重的污空！台南市政府已啟動空品應變措施，但新一波北風南下，今晚可能將再有新一波的境外污染物移入。

環保局表示，受大陸高壓出海影響，大氣擴散條件不佳，台灣西半部空氣品質均受影響，預估今晚冷高壓南下，將再有新一波的境外汙染物移入。提醒市民朋友外出時做好自我防護，敏感族群宜避免劇烈戶外活動。

不過，不少有慢跑習慣的民眾，仍然無視這波霾害的危害，在毫無任何防護措施，照跑不誤。

環保局表示，市府於昨天（23日）依「台南市空氣品質惡化防制措施計畫」規定，成立防制指揮中心，啟動預警一級應變措施，包括出動洗街車清洗街道減少揚塵約266公里；並通報82家工廠、150處營建工地要求灑水等做好自主管理，加強空污防制設備操作狀況。

環保局也出動稽查人員前往排放量大的工廠進行稽查；在營建工地的部分，已出動UAV無人飛機進行大型工地的空拍稽查、露天燃燒等，若有揚塵污染或露天燃燒立即告發；在高污染車輛管制部分，於南科周邊執行柴油大客貨車稽查攔檢，也在安平工業區、永康工業區、新營工業區等區域則進行柴油車目視稽查；於敏感區域榮民醫院、成大醫院進行二行程機車攔檢作業及新營醫院、東區、北區、永康區等進行怠速稽查，以減緩空氣污染。

環保局提醒，由於新的一波冷氣團可能到來，預計明後兩天，空氣品質預報AQI達150，對敏感不健康等級，民眾可透過垃圾車廣播、瞭解空氣品質即時訊息，當污染揚塵發生時，應關閉門窗並減少外出，若需外出則須配戴口罩與護目鏡，做好自我防護，也鼓勵民眾於空品不良期間搭乘大眾運輸。