宜蘭農業解方 神農獎得主：精緻、休閒、代耕

2017-12-24 15:43

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭農地議題引起各界關注，2009年曾獲得百大神農獎的宜蘭水草達人徐志雄在臉書上對宜蘭農業提出解方，他說，宜蘭，確實沒有跟外縣市農業競爭的條件，只有精緻農業、休閒農業和代耕業。

徐志雄說，宜蘭不是不能做農業，但是做了就要跟人家競爭，如果要競爭就要講求成本，今天在宜蘭的條件，以我們做50年的經驗來談談宜蘭的競爭力，民國56年開始，宜蘭有了鰻魚養殖業，為什麼到70年代完全消失？就是因為沒有競爭力。

他說，在我們宜蘭養殖鰻魚，要2年的時間，南部的氣候條件好，只要1年半的時間，相同的賣價，我們相對就多了半年的養殖成本，水電、飼料、藥物、人工管理工資、風險等等，我們的成本比他們相對要高出很多，後來養殖台灣雕魚、泰國蝦也是這樣，還沒有養到市場能夠接受的尺寸，冬天到了不是死掉，就是只能賤價出售，養殖業就是這種現象。

除了養殖業外，農業在宜蘭為什麼二期稻作沒人做？徐志雄說，因為氣候的關係，二期稻作不會有好收成，南部卻可以一年二期稻作，外加一期雜糧，一樣是一公頃田地，南部農民可以過很好的生活，宜蘭可以嗎？當有了競爭之後，我們就沒有競爭的優勢了，十幾年前一公斤稻米價格，跟十幾年後的價格一樣，當所有的物價、工資成本都上升的情況之下，只有農產品的價格沒有增加，叫農民怎麼生活？請問大家會容許所有的米價都可以調高到50元，菜價平均也到50元，用行動來支持宜蘭的農民嗎？

徐志雄分析新農存活的原因，他說，現在有很多的新農到宜蘭來做農業，大家看到的有一些做的很好，第一種是頂著留外歸國的光環來農村種稻的，一開始因為新鮮，有很多的媒體的報導加持，還有因為很會做文章，很會行銷和包裝，就成功了。

徐志雄指出，第二種也是很會行銷，寫故事、求同情，當有名氣之後，出書、演講甚至上課，有很多農業以外的收入，才能生存下來的；第三種則是做一點農夫的工作，想要用這個當跳板，平常聲音大一點，多多博一點媒體版面，其實想選舉的。

徐志雄說，看到政府一直再推廣青年歸鄉，青年從農，在他旁邊，他看到更多年輕人，抱著滿腔熱血回來的，一年二年，長一點的三年，熱血沒有了，錢燒光了，就這樣一個讓年輕人的歸鄉夢就沒了，好可惜。

徐志雄認為，在宜蘭農業不是不可以做，而是要怎麼做？可以做精緻農業，也可以做休閒農業，宜蘭有這個條件，絕對是宜蘭可以走的一條道路，而且可以走的很好，可以不需要把農產品賣到市場跟其他縣市競爭，在農場就可以賣掉，價格可以比較好，也不需要跟外縣市競爭，當然就可以生存下來。

他指出，設施農業也是可以做，但是相對的成本也比外縣市要高出3到4成，因為宜蘭的颱風多又大，還有，當有一天蘭陽平原上，如果都是溫網室的時候，就跟農舍一樣，大家也看不到漂亮的蘭陽平原了，而且更醜。

徐志雄表示，大的代耕農企業是可以做的選項，這幾年他接觸到很多的代耕農，都是做的非常好的，但是前提是要讓老農願意把地釋放出來，讓他們以企業的角度經營，這樣就有競爭力。