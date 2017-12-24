台中寒士尾牙宴僅募3成 700高校生踩街募發票

捐款寒流，創世台中寒士尾牙宴捐款僅3成，700高校生踩街募發票、募款。（記者蘇孟娟攝）

2017-12-24 15:24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕受捐款寒流波及，創世基金會台中分會等，預計明年2月4日席開170桌宴寒士及弱勢，但截至目前捐款僅達3成，經費缺口龐大，700餘名高中學子今日踩街募發票、募款，盼助寒士吃飽。

創世台中分院院長陳韋龍指出，受到社福團體眾多及景氣未見明顯回溫影響，今年募款人氣冷，每年歲末推出的寒士尾牙宴預計明年2月登場，但所需的170萬元經費，眼看年底將屆，仍僅募到3成善款，距離成功開宴還有一大段距離。

陳韋龍說，此外，民眾捐贈發票的情況也是約減少1成，多少與民眾加薪有限，多數人把發票視為是另一種開源的小確幸，民眾惜捐所致。

陳韋龍說，今年預計招待包括街友、獨居老人、低收入戶者外，也包括植物人的家屬，盼讓弱勢家庭均能吃個圍爐宴，預計開辦170桌，比去年增加10桌，每桌除餐費5000元外，另希望能各給參與者500元紅包過好年，共需170萬元。

台中市包括台中一中、女中、二中、文華高中、忠明高中、興大附中、惠文高中及中港高中等8所學校，得知創世募款助寒士，今日發起8校聯合「愛義呦喂日行一善8校愛心踩街義賣」活動，700餘名學生愛心誓師後出發，到各商圈募集民眾愛心。

參與踩街的台中一中學生吳宇哲指出，逢耶誕節到來，雖然大家沒去熱鬧過節，卻給自己一個最有意義的耶誕禮物；他說，參與學生多來自各校的愛心社團，大家想到逢年過節時，許多長輩獨自一人守著空房，甚至有人被迫露宿街頭無法溫飽，就覺得參與是值得的。

也有學生直言，雖是為配合學校的服務學習時數而來，但參與後想到自己的行動能幫助低收入戶或單親媽媽吃尾牙，忍不住更賣力義賣，感受到不少民眾的熱情回應，覺得自己也很有收穫。