化身耶誕老公公 修繕志工幫修屋過好年

台南市政府感謝各專業志工團，為六甲區毛姓弱勢家庭施工修屋。（記者楊金城攝）

2017-12-24 14:55

〔記者楊金城／台南報導〕台南市政府結合勞工志願服務協會、台南市木工業、油漆工程、電氣職業工會等專業志工團，為六甲區毛姓弱勢家庭施工修屋。台南市代理市長李孟諺、勞工局長王鑫基、社會局長劉淑惠中午到房屋修繕現場，關心個案，也替修繕志工加油打氣。

李孟諺說，耶誕節前夕，修繕志工好像化身耶誕老公公，傳送溫暖給弱勢家庭，幫他們修屋過個好年，更希望這份溫暖能夠化身好彩頭，期望台南勞工、市民都有一個風調雨順、豐收的一年。

台南市勞工局自102年底開始全國首創替職災勞工修繕房屋，103年這項「住安心、享溫馨」服務對象擴大至全市弱勢家庭，結合社會局、修繕志工團至今已替72戶弱勢家庭完成房屋修繕。

六甲區長蔡秀琴說，77、74歲毛姓兄弟是列冊低收入戶，過日子已不易，更不用說修繕老舊住屋。六甲公所行善團提報給台南市勞工局、社會局斥資約20萬元，啟動修繕房屋。

公所協助拆除工程、清運廢棄物，台南市金屬建築結構及零組件製造職業工會搭建鐵皮屋，台南市電氣業工會進行電路、水管施工，台南市泥水業工會進行地面灌漿，並將地面架高，免受淹水之苦，也將再進行牆壁貼磁磚工程、台南市電氣業工會完成廚具安裝，經由各工會一棒接一棒愛的傳遞，預計12月28日完工入厝。

李孟諺說，希望藉由「住安心、享溫馨」計畫拋磚引玉，號召更多資源投入修屋作公益，幫助更多弱勢家庭，突顯台南人的愛心和人情味！

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