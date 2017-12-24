南韓千元鈔 與千元新台幣像雙胞胎

韓元與台幣的千元紙鈔顏色很相近，網友沒仔細看清楚就收下，結果損失慘重。（圖擷自臉書社團「爆料公社」）

2017-12-24 16:02

〔即時新聞／綜合報導〕真的要養成收到錢就檢查的好習慣，不然一不小心可能會損失慘重！

一名網友在臉書社團「爆料公社」PO文指出，日前收到的1000元鈔票中，其中竟然混著一張1000韓元的鈔票，也因為兩者的顏色非常相近，因此網友收到鈔票的當下並沒有仔細查看；而1000韓元換算台幣大約是28元，因此原PO收到這張1000韓元的紙鈔，讓他荷包立刻縮水35倍。

原PO除了責怪自己的疏忽導致損失慘重外，也奉勸大家「希望大家收錢要注意，不要被騙了」，更表示給他錢的人是台灣人，「只拿單張折起來，太忙真的會搞錯！」

這篇PO文也引起網友熱論討論，紛紛留言「真的有可能會不小心，我去韓國玩，同行友人就把台幣1000當成韓幣付給計程車司機了」、「收過拿500日圓當10元給我結帳的客人，事後才發現」、「在忙真的不會去注意～～我爸就收過500的玩具鈔（也是折起來）」、「剛去買衣服旁邊有個男女付錢...還拿人民幣5塊錢，還好他們沒走很遠有叫回來」、「這樣差了970元！好虧」。

但也有人酸說「差這麼多你也可以收錯也是很狂」、「憑良心說...韓元1000和台鈔1000顏色差距真的蠻大的...大小張也不一樣~」、「還是看的出來阿 你眼睛是...」。