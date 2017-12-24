南投打造無菸環境 長榮交響樂團壓軸演出

菸害教育互動體驗車駛進南投校園，讓學生深入解吸菸對健康的危害性。（南投縣衛生局提供）

2017-12-24 14:49

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府為宣導建立無菸環境，連日來辦理系列宣導活動，除安排菸害教育互動體驗車駛進校園，23日晚間並在埔里鎮藝文中心演藝廳舉辦第3屆無菸音樂會，邀請長榮交響樂團與聲樂家許素娟老師演出。縣長林明溱致詞時表示，希望藉由讓民眾欣賞高水準的音樂演出，培養對音樂的愛好，拒絕菸品誘惑，尤其是杜絕電子菸對青少年的危害，一起打造無菸環境，讓大家身體更健康。

南投縣衛生局表示，一般人常誤以為只有當吸菸者正在吸菸時，旁人所吸入的菸才會對身體造成傷害，或認為只要打開窗戶吸菸、不在孩子或家人面前吸菸就不會對孩子或其他人造成傷害。事實上，2手菸與3手菸害人於無形，抽完菸後，有毒物質會轉換成微粒吸附在吸菸環境的物體中，含有至少11種高度致癌化合物的3手菸毒性微粒，仍會殘留在車子、衣服、地毯、桌面、窗簾、衣櫃等處。

有鑑於此，該局向衛福部國民健康署爭取全台首輛菸害教育互動體驗車，駛進私立同德家商，透過菸害小偵探等寓教於樂互動遊戲，讓學生深入解抽菸及2、3手菸對健康危害的嚴重性，並分享家人及朋友。

南投縣衛生局也指出，電子菸常透過漂亮絢麗的外表或新奇的口味吸引青少年吸食，且電子菸油容易被加入成癮物質（如毒品、尼古丁等）及其它有毒物質，對青少年身心造成損害。因此，希望透過音樂會活動，呼籲大家攜手打造無菸環境，防制2手菸、3手菸及電子菸害。

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