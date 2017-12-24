文化建醮社區博物館日 重現消失中的幸福雜貨店

大小朋友一起體驗「幸福雜貨店」。（記者蔡文居攝）

2017-12-24 14:29

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市海尾朝皇宮、社大台江分校及安南國中、海佃國小《小台江》、海東國小等文化教育社群共同策辦「文化建醮，海尾社區博物館日」，今天300多位親師生齊集朝皇宮，走讀體驗文化建醮，重現消失中的「幸福雜貨店」。

包括朝皇宮主委吳進池、台南社大校長林朝成、安南區長顏昇祺及五大主會、爐主等建醮委員熱烈歡迎大家前來參訪。廟方還特地製作大道公版畫，藏書票，在文化建醮期間歡迎大家來海尾一起拓印大道公藏書票。

今天上午，大廟興學志工、台江民俗文化班、少年武藝、安南國中師生分別擔任關主，教小朋友體驗朝皇宮學堂拜師滾雞蛋，玩廟聯克漏字，炒魚鬆、練宋江武藝，到老餅店、中藥店認識常民藥材，體驗在地幸福雜貨店。

安南國中同學陳嘎伽說，自己擔任老雜貨店關主，聽起父母說過對雜貨店的印象是小時候買民生用品的地方，大人都會來店門口泡茶聊天，不僅是販賣而已，更是在地人促進友誼與幸福的地方，所以我們的關卡叫做「幸福雜貨店」，不僅有古早味，更有一種溫暖的氣息，大家十分開心。

海佃國中老師林家永表示，帶學生帶到社區裡認識在地文化，像是製鞋、碾米等產業的歷史演變，認識宋江陣，一開始學生不會有興趣，需要有人帶他進到社區，引發興趣，不像只是在課本教學，叫大家背起來，實際體驗社區文化，這是台江社區博物館最大的意義，也很感謝每一關的志工關主，讓學生學到更多。

吳進池說，海尾6年一科文化建醮，適逢大廟興學10週年，特別策辦海尾社區博物館日，讓小朋友認識台江建醮文化。同時，在12月28日到31日，還有一系列「台江相放伴」音樂會，由台江一村一廟一樂團、台江中小學藝文社團共同參與演出。