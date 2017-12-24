西半部霾害嚴重 中午前避免戶外活動

鄭明典表示，現在懸浮微粒密度高，西半部大氣液態水含量高，地面觀測判定為「濃霧」，是一次「又是霧、又是霾」的事件。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-12-24 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕從昨晚起風勢減弱的情況下，空氣污染物持續累積，今（24日）一早天空就灰濛濛，目前全台西半部地區及金門都淪陷為紅、黃警戒，提醒民眾在中午前盡量避免戶外運動。

根據行政院環境保護署的空氣品質監測網顯示，今（24日）上午9點，西半部大半地區的AQI已達到對所有族群不健康的「不良紅」等級，中央氣象局科技中心主任鄭明典在臉書表示，氣象局官方並沒有定義「霧霾」這個名詞，但現在懸浮微粒密度高，衛星影像又顯示西半部大氣液態水含量高，地面觀測判定為「濃霧」，這其實就是一次「又是霧、又是霾」的事件。

鄭明典強調，過去很少長時間發生類似的情形，「我們就來觀察看看，是不是有定義『霧霾』的必要？」

臉書粉絲團「天氣即時預報」指出，「冬季回暖，通常空氣就容易大範圍轉差」，目前由於「本地污染嚴重堆積中」，加上「境外污染移入」，台灣西半部籠罩在空污之中；「天氣即時預報」提醒，今午後，有新一波北風南下，將明顯改善狀況，在此之前，盡量避免戶外運動，以免傷身。

環保署表示，「警戒橘」燈號出現，代表敏感族群應減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩，氣喘患者也需增加吸入劑使用頻率；而「不良紅」燈號發生地區，所有民眾皆須注意健康風險，敏感族群包括有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人更應留在室內。