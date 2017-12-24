12/24 各報重點新聞一覽

2017-12-24 06:36

自由時報

制裁北韓 安理會通過禁油令 「朝鮮半島戰雲密布」

聯合國安理會22日以15票對0票，無異議通過由美國起草的2397號制裁北韓決議案，內容包括石油限運、強制北韓移工在兩年內返國等歷來最嚴厲的4大制裁。對此，美國總統川普推文寫道，世人想要和平、而非死亡！北韓目前尚未回應，而美國國防部長馬提斯當天警告，朝鮮半島上空「正烏雲密布」，美軍必須做好備戰。

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法務部研議法制化 GPS查案不再違法

最高法院日前將執法人員裝設ＧＰＳ跟監查緝對象的辦案作為，認定為侵害人民隱私權宣告違法，此一認定對目前全力反毒、反詐的司法警察機關影響極大。據指出，法務部認為偵查犯罪應屬重大公益，決定將「ＧＰＳ監控辦案」法制化，草案目前已有雛形，且除了ＧＰＳ外，如衛星等新科技未來也可能納入偵查手段。

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中油招考僱員 又傳集團舞弊

中油昨舉行僱員甄試，由於去年招考遭舞弊集團入侵，最後開除十六人；昨日考試除更換舉辦單位，更請ＮＣＣ派出電波監測車，但仍查獲百起不符考試規則情形，高雄考場更有四、五起疑似舞弊，包括配戴無線耳機者，疑似仍有舞弊集團介入。中油表示，目前仍在確認中，若確為舞弊，將五年不得報考。

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蘋果日報

萬人反勞基法修惡

民進黨推《勞基法》修法，引發勞團不滿，昨舉辦「反勞基法修惡大遊行」，主辦單位估有逾1萬人參加，群眾沿途高喊：「我血汗過勞，你功德個屁！」隊伍行經行政院時突衝撞佔領政院大門前路口，警民爆發衝突，1人受傷送醫。勞團預告下月5日《勞基法》在立院院會闖關時將再上街抗爭。行政院長賴清德昨指已請勞動部蒐集勞團遊行訴求。勞動部則稱，修法對於勞工權益保障不會倒退。至昨深夜《蘋果》截稿為止，仍有部分群眾在街頭表達訴求，警方則開始強勢驅離。

離譜父滾水燙嬰 害墜地

離譜父親！台中沈姓男子昨為教導10月大兒子不要碰熱水，竟將兒子的手拉到按壓式電熱水瓶前嚇他，不慎觸動出水口開關流出100℃熱水，燙傷嬰兒雙手，右手掌還有二度燙傷，妻子質疑他管教不當，兩人爭執、拉扯，竟讓小嬰兒從1公尺高處摔落地面，經送醫幸無大礙，社會局已將小孩安置，查明是否涉兒虐。

聯合報

勞工吶喊 拒絕血汗、過勞修法

勞基法再修法，要鬆綁七休一、延長單月加班上限、縮減輪班間隔時間的規定，引發勞團抗議聲浪不斷，上百個工會、勞工團體昨發起反勞基法修惡大遊行，呼籲政府撤回草案；這次活動是勞基法再修法以來，最大規模的群眾運動，勞團更相約明年一月五日立法院臨時會，前往國會繼續抗爭。

小三通擬鬆綁 陸團限制5人降為3人

今年是兩岸交流卅周年，但兩岸關係陷入僵局。陸委會昨天向大陸釋放善意，陸委會主委張小月表示，近期將推動放寬小三通多項措施，同時研議放寬陸配親屬來台探親的親等。

中國時報

產值3兆 VS.8千億！強勁韓流 KO台灣文創

韓流文創席捲全世界，台灣文創卻在原地踏步。南韓半官方組織「文化產業振興院」（KOCCA）最新統計，今年南韓文創產業產值高達110.4兆韓元（新台幣3.30兆元），甚至與南韓半導體業產值相當，相較下，台灣文創產值連1兆台幣都不到，被韓流打趴。

勞基法萬人遊行 政院外爆衝突！府強調 支持政院修法規畫

反《勞基法》修惡大遊行昨於民進黨中央黨部集合出發，逾100個工會組織加上一般民眾、青年學生，合計萬餘人參與，途中與警方發生二波推擠衝突，多人受傷。晚間遊行結束，仍有數百人占據周邊道路，警方強勢抬離，人群才漸散，但至深夜仍有民眾與警衝突不斷。