日夜溫差今天仍大 冷氣團明天報到下探13度！

今天清晨中部以北及宜蘭低溫約15至16度，南部及花東約17至18度，白天東北季風增強，北部及宜蘭、花蓮高溫約比昨天降2至5度，約21至24度，其他地區影響較小，高溫約23到26度。（資料照，記者黃志源攝）

2017-12-24 06:26

〔即時新聞／綜合報導〕今天清晨中部以北及宜蘭低溫約15至16度，南部及花東約17至18度，白天東北季風增強，北部及宜蘭、花蓮高溫約比昨天降2至5度，約21至24度，其他地區影響較小，高溫約23到26度，下午後北台灣天氣會開始轉涼。另外氣象局今晨也針對嘉義等3縣市發布濃霧特報。

中央氣象局指出，今天清晨低層大氣水氣稍增，西半部沿海區易有局部輕霧影響能見度，預計白天太陽照射下能見度將回升；另由於東北季風增強，上半天北部、東北部會有局部飄雨的情況，下半天之後水氣就會逐漸減少；至於中南部地區影響較小，還是維持多雲到晴的天氣，但是日夜溫差仍大，請注意溫度的變化適時調整衣著。

空氣品質方面，中部、雲嘉南及高屏地區白天擴散條件較差為橘色提醒，入夜後風速增強為普通等級，馬祖、金門受境外污染物影響為橘色提醒，其他為普通至良好。北部24日傍晚起受境外污染物影響，25日上午影響中南部空氣品質可能達橘色提醒。指標污染物為細懸浮微粒。

氣象局提醒，今天東半部地區（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，隨著東北季風增強，明天的風力也會逐漸地轉大，晚上開始台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門將有9到10級強陣風，海面上風浪也大。

下週一（25日）清晨大陸冷氣團影響，中部以北、東北部低溫約13到15度，其他地區低溫也只有16、17度，平安夜如果長時間待在戶外，記得要注意保暖。這波冷氣團在下週一至下週二影響最劇，週二白天冷氣團減弱，溫度回升，天氣穩定。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 16 ~ 21 16 ~ 24 18 ~ 25 18 ~ 24

今天上半天北部、東北部會有局部飄雨的情況，下半天之後水氣就會逐漸減少；至於中南部地區影響較小，還是維持多雲到晴的天氣，但是日夜溫差仍大，請注意溫度的變化適時調整衣著。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）