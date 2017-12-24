西部霾害慘烈 網友驚呼：開車就像撞進雲層裡

今天空氣品質不佳，台中地區清晨時能見度極差，10公尺之外就已經看不清楚。（讀者陳禾昇提供）

2017-12-24 05:25

〔即時新聞／綜合報導〕根據中央氣象局預報，今天台灣西部地區天氣穩定，但污染物擴散較差，到了今天清晨時分，西部地區空質品質果然十分慘烈，從桃竹苗、中彰投、雲嘉南到高雄，空氣品質指標幾乎都是一片紅色警戒，呈現「對所有族群不健康的情況，中南部地區清晨的能見度更是大幅下降，部分地區幾乎不到10公尺，清晨開車上路讓人提心吊膽，連馬路都看不清楚。

一位網友今天在《爆廢公社》貼文，表示今天早上接近5點時在台中南屯開車，突然像是撞進了雲層裡，能見度幾乎不到10公尺，嚇得他不得不在路邊停下車，等能見度稍微好一點再上路。

而在嘉義及雲林的網友，也立刻貼上自家附近的照片，能見度一樣極為不良，有人說以為是起大霧，但上網一查，才發現是霾害。

有網友隨即表示，在快速公路從市政路開始到松竹路下交流道，根本完全看不見，有人則是和友人騎機車夜跑，沿路都是白的，一度以為同行的友人不見了。

由於今天空氣品質不佳，建議民眾盡量減少外出，如需外出也要做好防護準備。

網友回報，雲林地區的能見度一樣慘兮兮，以為自己到了合歡山。（讀者Mei Liu提供）

嘉義市的網友也哀號，前方路口的便利商店都快看不清楚了，雖然能見度隨著日出而慢慢提升，但空氣裡仍舊瀰漫著一股難聞的味道。（讀者語音信箱提供）