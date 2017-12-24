嚴重空污侵襲西部 環團：全民協尋李應元

西半部幾乎被空污吞噬。（擷取自環保署空氣品質監測網）

2017-12-24 00:35

〔記者楊綿傑／台北報導〕空氣品質越晚越差，整個西半部幾乎一片「爆紅」，根據環保署空氣品質監測網數據，目前全台有高達14縣市46個測站AQI亮起對所有人都有害的「不良紅」，另有9個縣市14個測站AQI達到警戒橘，空污問題嚴重。

環保署在昨晚10時許就已表示，包括北部、竹苗、中部、雲嘉南等空品區，已經有3分之1以上測站達一級預警，所以通報經濟部與台電依據「電力業空氣品質嚴重惡化監測流程圖」附表減排優先順序建議及實際備載等因素調度調整，啟動減排降載等機制，避免空品惡化。

但午夜開始連高雄都整片從橘轉紅，空污瀰漫整個西半部，走在路上都很輕易能夠發現霧濛濛的，台灣健康空氣行動聯盟就痛批，入夜後空品不斷惡化，緊急應變做了甚麼，邀請全民一起協尋環保署長李應元。

台健空盟說，入夜後街上車已少，餐廳宮廟也已休息，而且也並非境外污染，只剩24小時不打烊的煙囪在排廢氣，他們想問這時該如何處置？署長又在哪裡？

台健空盟憂心空污狀況再惡化，呼籲民眾應該趕緊關窗，莫讓霾害再進家門，家裡有空氣清淨機的趕緊打開，然後再打1999要求政府趕緊啟動降載減排措施。