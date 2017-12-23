這間釣蝦場不限時間 小朋友還能下水撈！

養蝦二代林巧芸改造老漁塭，打造親子遊憩、體驗食農教育的新世代漁塭，還能教導公、母蝦的不同，寓教於樂。（記者陳彥廷攝）

2017-12-23 20:52

〔記者陳彥廷／屏東報導〕「釣蝦不計時，釣到才秤斤兩計費！」，有別一般釣蝦場開釣就要付費，屏東這個適合親子共遊的泰國蝦養蝦場，經過養蝦2代改造老舊養蝦池，釣客直接在池邊就能釣蝦，且釣到才會秤斤兩收費，而不只大人娛樂，小朋友還能直接下水撈蝦，體驗產地到餐桌零距離的食農教育。

林巧芸和先生育有3名子女，但鄉下地方卻少有適合「溜小孩」場所，他們打破養殖業者不願讓人靠近養殖池的不成文默契，改造老舊的泰國蝦養殖場供親子體驗撈、釣蝦，甚至由小朋友親自去螯、開背再料理，食材到餐桌零距離，透明的食材是讓人吃得安心玩得更開心。

年紀輕輕的林巧芸外型活潑開朗，曾任職媒體圈，但嫁到屏東生小孩後，卻覺得友善小朋友的環境相對少，她花了半年時間改造公公的老舊蝦塭適合親子共遊，更意外讓養殖泰國蝦的產銷平衡找到新出路。

走進林巧芸的養蝦池，搭起棚子和圍起小蝦池，旁邊則是廣大近1甲半的蝦塭，與僅留下勉強可行走的堤岸和無造景的一般漁塭相比，顯得「窗明几淨」，小蝦池的水經循環相當清透，蝦源也是用藥零檢出。「所有建設的角度與方向，都是為了家裡的3個孩子設計的。」林巧芸說，公公飼養的蝦子都是通過用藥零檢出，蝦池的大改造是希望打造孩子們的夢樂園，開闢適合親子的戲水池、沙坑及盪鞦韆，以及幼兒的室內遊戲區。此外，並打造廚房讓顧客可以享受泰國蝦美味料理。

新世代的養蝦場，已吸引不少家庭慕名而來，「小朋友，要吃蝦子前要先體驗養殖漁民的辛苦，自己動手撈哦！」林巧芸笑著鼓勵孩子們親自動手抓，並設計「小廚師料理教室」，她說，為讓孩子懷抱感恩心，享用料理前，從抓蝦、清洗、料理全部自己來，讓父母在一旁陪同，小朋友從懼怕到為蝦子開背越來越熟練，大人們也重拾赤子之心。

「如果能做好品質控管，何不開放給更多人來體驗食農教育？」林巧芸說，讓「產地到餐桌零距離」，小朋友還能親自動手作，體驗「盤中飧」得來不易的食農教育，更重要的是「食安看得見」。

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養蝦二代林巧芸改造老漁塭，打造親子遊憩、體驗食農教育的新世代漁塭。（記者陳彥廷攝）

親子下水撈蝦。（記者陳彥廷攝）

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養蝦二代林巧芸改造老漁塭，打造親子遊憩、體驗食農教育的新世代漁塭，小朋友還要親自料去螯、開背、料理，並獲「特級小廚師」證書。（記者陳彥廷攝）

養蝦二代林巧芸改造老漁塭，打造親子遊憩、體驗食農教育的新世代漁塭，小朋友還要親自料去螯、開背、料理，並獲「特級小廚師」證書。（記者陳彥廷攝）