竹市感恩季 耶誕市集、晚會好玩又豐富

2017-12-23 20:58

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市2017感恩季「耶誕市集」今天下午登場，共有52個市集攤位環繞護城河畔，由許多年輕、創意的在地業者進駐；晚上的「感恩音樂晚會」除由市長林智堅表揚裴嘉妮修女、姜宏達牧師、拳擊選手陳念琴等3名「城市英雄」，並邀來知名聲樂家簡文秀、南方二重唱、殷正洋等人演出，卡司強大。

感恩市集於北大公園與世界街周邊規劃50個攤位，用繽粉市集共同裝扮古老護城河畔，今年有許多年輕的竹市在地業者首度加入市集行列，如高人氣法式甜點店「S.A.W法式手作甜點」、隱身在西大地下道舊建築的美味「小羅賓的廚房」等都成為市集焦點。

而感恩祭壓軸音樂晚會則於晚間6點在市府前廣場登場，由知名聲樂家簡文秀、拉縴人歌手合唱團帶來精采音樂饗宴，並表揚3名「城市英雄」。

裴嘉妮修女原為義大利籍，現年74歲，於民國54年以傳教人士身分來臺，到山區為原住民免費提供醫療服務，民國81年至新竹仁愛啟智中心盡心照護身心障礙兒童，服務長達52年。今年6月她也成為竹市首位以特殊功勳歸化我國籍的國民。

竹市香山區榮光教會姜宏達牧師今年50歲，23年前開始在竹市傳教，並將教會打造成「香山孩子們的秘密基地」，提供弱勢家庭兒童的課輔與照顧工作，他曾說，自己的夢想就是讓孩子找到自信，享有愛與溫暖。

目前就讀清大體育系的陳念琴今年剛滿20歲，是台灣第一位參加奧運女子拳擊賽事的選手，今年6月參加蒙古烏蘭巴托盃國際拳擊，拿下國際性拳擊金牌。

林智堅指出，他上任後將跨年活動調整為感恩季系列活動，藉由在地媒體票選3位為竹市付出的城市英雄。他脫稿感性的說，25日就是他就職滿3周年的日子，他從沒想過會在39歲的年紀扛起為新竹市民創造幸福的工作，今年感恩祭的主題為「大聲說愛」，他也特別向坐在台下的媽媽說聲「媽媽，我愛你！」

社會處長陳雪慧指出，感恩季壓軸「大聲說愛‧感恩晚會」由磐石中學混聲合唱團及新竹女中合唱團開場，「星光燦爛音樂饗宴」則由億光文化基金會策劃，邀請名聲樂家簡文秀、許德崇、歌手殷正洋、王中平、南方二重唱、拉縴人歌手、C大調管弦樂團及葉樹涵樂隊指揮帶來悠揚樂音，讓民眾透過音樂「傳遞溫暖、大聲說愛」，共同關懷弱勢，讓竹市的冬夜加倍溫暖。