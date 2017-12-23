2週前才喪子 87歲老阿嬤堅持表演鼓勵傷心人

87歲的陳阿嬤（右1）2週前喪子，但她仍參與演出，希望鼓勵大家「不要失去盼望」。（記者黃文瑜攝）

2017-12-23 20:02

〔記者黃文瑜／台南報導〕一群來自永康、新市的銀髮阿嬤，又唱又跳的在台南高鐵車站的大廳表演，為了讓到台南的旅客也能感受耶誕節的溫馨氣氛，許多旅客停下腳步欣賞，87歲的陳阿嬤，2週前兒子因病過世，但仍與大家一同跳舞表演，她說，失去兒子很心痛，這個世界上也有很多令人難過的事情，卻希望透過表演也能鼓勵在傷痛中的人，不要對生活失去希望。

陳阿嬤一直以來都參與青陽關懷協會的關懷據點，每年成果展她也都很熱心準備，2週前正值準備期時，她中風數年的兒子因天冷突然過世，白髮人送黑髮人讓她非常痛心，在家裡哭了1天，隔天大家原以為她不會來練習了，想不到阿嬤竟然準時出現，因為她還是希望耶誕節時能和大家一起表演，練習時她眼眶仍是泛紅，不斷拭淚。

今日表演，陳阿嬤從頭到尾到笑臉迎人，看不出來有什麼異狀，和其它24個阿嬤們一起演出「花甲阿嬤的一生」歌舞劇，全程吸引現場路過的旅客拍照停駐，有的甚至跟著阿嬤們一起舞動身體同樂。

談起自己的事，陳阿嬤不免還是紅了眼眶，「人生總是不完美」，陳阿嬤說，以前生活很辛苦，現在社會上也有很多不好的事發生，但是不能一直看著不好的事情讓自己心情沮喪，特別年紀大，待在家會胡思亂想，一定要出來「活動」，「我今天出來表演，希望也可以鼓勵在傷痛中的人不要失去盼望。」

高鐵台南站站長顏宏穎表示，高鐵大廳一直以來都安排藝文活動及公益團體演出，此次希望喚起社會大眾對於高齡化社會的關注並鼓勵家中長輩走出家門，參與社區活動，促進身心健康，傳遞不老精神。