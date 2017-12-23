擅裝電子看板製造光害 微風松高店挨罰

2017-12-23 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕台北市環保局近日接獲民眾陳情，指微風松高店外架設一個圓形電子看板，亮度刺眼，環保局會同建管處會勘後發現，電子看板並未取得設置許可及執照，現場立即要求微風關閉看板電源，並依規辦理環評變更及廣告物設置許可。建管處也將依《建築法》對業者開罰。

綜合媒體報導，環保局說，微風公司擅自設置這個大型電子看板，入夜之後產生強烈光害。環保局昨（22）日與建管處至現場會勘，發現看板未依規向建管處申請廣告物設置許可，晚間測量亮度更發現輝度高達4600 cd/m2，比一般電子看板亮度高出數十倍之多，環保局人員隨即於現場要求微風公司停用看板。

據《聯合報》報導，環保局光害噪音管制科長楊梅華說，微風松高大樓雖於民國98年通過環評審查，但現今看板輝度已高達4600 cd/m2。據環評法規定，開發單位未經環保主管機關及目的事業主管機關核准，不得變更原申請內容；微風公司未事先申請即逕行設置大型電子看板，並造成光害，已違反環評法規定。建管處今（23）晚說，經查，微風松高店廣告物並未依規申請許可，將依《建築法》第95條之3，處4萬元以上20萬元以下罰鍰，並令限期改善或補辦變更，經審查後才能重啟該電子看板；期限內若未改善將連續處罰；若有必要，將令微風限期內拆除。

據《蘋果日報》報導，微風回應，看板是廠商租借設置，昨天會勘後已於第一時間要求廠商配合改善，後續將依規辦理。