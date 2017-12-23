喜滿客夢時代影城斥資5千萬改裝 周年慶看電影只要100元

2017-12-23 19:41

〔記者張忠義／高雄報導〕喜滿客夢時代影城開幕10年，最近配合周年慶斥資5千萬改裝重新開幕，今天來看電影前一千名，通通一百塊，明天早上十點半起，將推出限量500張的100元電影票優惠回饋，憑票根還有機會抽iPHONE 7，且電影院餐飲也祭出促銷，即日起至12/25期間，購買米漢堡或牛/雞肉捲第二件半價、買大爆米花+10元就送大杯碳酸飲料。

喜滿客夢時代影城在耶誕節前夕舉辦十周年慶祝活動並配合改裝重新開幕，宣布換新衣推出全新LOGO，同時有系列好康優惠，回饋消費者十年來的支持。

喜滿客影城營運長陳凱謙表示，今年8月間邀請國際知名設計師邵唯晏總監親自操刀，為喜滿客夢時代影城空間規劃設計，斥資近5千萬全新打造成文創藝術風格的新天地，座椅也是這次改裝的重點，符合人體工學並量身訂作獨家最新式的M型色彩舒適座椅，加上高畫質解析度的螢幕與數位音效，讓消費者擁有結合視覺、聽覺和觸覺最佳娛樂享受。

斥資近5千萬全新打造成文創藝術風格的新天地，喜滿客影城不只是電影院，更是藝文展演空間，一進入影城迎面而來佈滿經典電影元素的巨幅垂直插畫創作令人驚豔，目光跟著畫面走入時空隧道，豐富消費者觀影好心情，也成為電影迷朝聖拍照的新景點。