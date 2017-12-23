機捷A5增設出口26日開標 地主抗議「被強暴」

機捷A5站目前只有靠近新莊端的南側有出入口。（記者葉冠妤攝）

2017-12-23 19:48

〔記者葉冠妤／新北報導〕機場捷運A5泰山站因塭仔圳重劃案時程延宕，導致增設北側出入口用地遲遲未能取得，礙於交通部高鐵局工程經費將於年底結算，新北市府必須趕在今年結束前啟動招標程序，下週二（26日）即將開標，不過，出入口用地地主卻跳出來抗議說，他至今都不同意讓市府使用土地，工程卻逕自招標，讓人有「被強暴」的感覺。新北市捷運工程局回應，將持續加強溝通。

機捷泰山站原規劃北側近泰山端的出入口，然而受塭仔圳重劃案延宕影響，占地約1200坪的北側出入口用地至今未能取得，今年初機捷通車後，不少泰山居民必須穿越車流量極大的新北大道，到新莊端出入口搭乘機捷，險象環生讓地方抱怨連連；再加上高鐵局編列的1.1億元預算，即將於今年底結算，新北市捷運工程局與高鐵局日前達成協議，趕在年底前將增設出入口工程招標出去。

地主：不同意使用 未告知就招標

不過，北側出入口用地的林姓地主卻說，截至目前為止，從未答應要讓捷運局無償使用土地，捷運局卻在未告知他的情況下，就啟動招標，而且下週二就要開標，讓人感覺相當不被尊重，地主也憂心工程發包後，若廠商動用手段迫使他屈服，屆時他只能被迫退讓。

新北市捷運工程局副局長李政安解釋，考量時效，若沒有在年底前啟動招標程序，高達1億多元的經費恐怕不保，捷運局只好先一步招標，但日後細部設計還可再做調整。

市府：先完成程序 續溝通保權益

李政安強調，由於現有南側出入口是另名地主無償提供使用，為了公平性起見，北側出入口土地使用條件必須一致，捷運局將持續加強與地主溝通，承諾保留地主日後參加區段徵收的權益。