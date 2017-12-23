楓紅遇暖冬 塔塔加「萬綠叢中見嫣紅」

玉山塔塔加園區近來出現楓紅，比以往轉色時節略為延後。（玉管處提供）

2017-12-23 19:12

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山塔塔加園區終於又見楓紅！每年11月底、12月初，就是塔塔加紅榨槭等變葉植物轉紅的時節，但今年因暖冬與水氣較少，園區楓紅不僅遲到，也不像以往有大爆發的情況，而是變成局部接連轉色，雖不見大規模楓紅，但點點嫣紅有叢叢綠林相襯，仍展現高山自然之美。

玉管處表示，今年楓紅時間確實有點晚，推測與暖冬、水氣少有關，雖然11月有過一陣子低溫，但12月初偏熱，之後才又轉冷，恐是低溫不夠連貫，才影響園區紅榨槭等變葉植物轉色，而山區楓紅則呈現局部、零星態樣，較早轉色的多已出現掉葉，其餘才在近期逐漸轉紅，也因楓紅沒有一次大爆發，預計到明年元月都還有機會看到。

遊客沿著省道台21線進入塔塔加，在140K（夫妻樹之前）以上路段，就能陸續看見楓紅，而到了塔塔加遊客中心接往省道台18線，也有同樣的楓紅景致，呼籲遊客前往賞楓應做好保暖，也因冬季天色暗得快，應儘量在傍晚5點前離開步道下山，以維夜間行車安全。

玉山塔塔加園區近來出現楓紅，在夕陽映照下，楓紅更顯橘紅耀眼。（玉管處提供）

玉山塔塔加園區今年楓紅沒有大爆發，而是呈現局部與陸續轉色的情況。（玉管處提供）