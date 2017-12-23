高雄學童耶誕送禮 警局員工感動落淚

2017-12-23 19:34

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市咪咪幼稚園25名幼童，頭帶耶誕帽獻唱給三民一分局警察叔叔，分局盧姓女員工，因小朋友溫馨舉動紅眼眶。

小朋友今天（23日）頭戴可愛耶誕帽，獻舞給警察叔叔阿姨，現場員警備感溫馨，盧姓員工被歌聲、真心感動，頻擦淚水，小朋友也獻上擁抱，並學警察教導同學不可以吸毒，不然會包尿布，現場大人被逗得哈哈笑。

明晚就是耶誕夜，三民一副分局長黃慶模告誡不可碰毒，小朋友聽完後，拿著道具尿布當小老師，告訴同學不可以吸毒、不然會包尿布。

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