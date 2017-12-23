台中豐原安康段社宅進度近9成 房型首曝光

豐原安康段社宅三房型客廳及廚房。（記者李忠憲攝）

2017-12-23 18:38

〔記者李忠憲／台中報導〕台中豐原安康社會住宅房型首度曝光！將是全國最快完工的豐原安康段第1期社會住宅，目前已完成近9成，更有上千人申請登記。台中市長林佳龍今天前往參觀特約合作廠商精心布置的樣品屋時顯得十分滿意，直誇「有家的感覺」。他表示，8年1萬戶社宅政策將加速推動，讓更多人入住。

豐原區安康段第1期社會住宅104年11月動工，至今已完成近9成，日前也開放符合資格民眾登記申請，已有1300人申請。市長林佳龍今天下午與都發局長王俊傑等人前往視察進度，並參觀特約合作廠商布置的3種房型樣品屋，包括北歐簡約風、工業風、童趣風、台灣歷史文化風格等，相當吸睛，未來也供將入住的民眾參考。

市長林佳龍表示，台中社宅建築規劃和空間設計將完全改變大家對社宅的印象，不僅有社區功能，也讓人有家的感覺，配備傢俱品質也相當優良。目前已規劃的社宅約5千多戶，將加速推動8年1萬戶的社會住宅政策，讓更多人能入住。

林佳龍說，豐原安康段社宅是全國最早動工及完工的社會住宅，租金將會在市價7折以下，第一年5折、第2年6折、第3年7折，絕對物超所值。

都發局表示，豐原區安康段共好社宅每戶配備冷氣、廚具、衛浴設備、單人或雙人床箱、衣櫃、窗簾及燈具等基本傢俱，另也洽請特約廠商提供各房型居家布置樣本，讓民眾作為居家布置參考，民眾並可以較優惠價格向特約廠商購置傢俱。

都發局說，3房型融合日式和風、中式古典元素，並搭配自然柚木色系，展現台灣多元文化與自然風光。2房型著重實用、機能性，設計附滑輪的茶几與電視櫃，並使用松木層架組成的衣櫃與書桌，滿足入住者日後空間調整或搬遷需求。1房型使用年輕人喜愛的北歐簡約風格，米白與淺木紋色系搭配打造簡約童話故事風格空間。

豐原安康段社宅三房型主臥室一景。（記者李忠憲攝）

豐原安康段社宅二房型客廳及廚房。（記者李忠憲攝）

豐原安康段社宅一房型的房間。（記者李忠憲攝）

豐原安康段社宅一房型的多功能桌。（記者李忠憲攝）

市長林佳龍與都發局長王俊傑看著豐原安康段社宅第二期工地位置，仔細討論。（記者李忠憲攝）